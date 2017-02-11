11.02.2017 15:20 Erdoğan: Biz bir sistem mücadelesi veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz bir sistem mücadelesi veriyoruz' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bir sistem mücadelesi veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde SETA'nın düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'nda konuştu. Erdoğan, "İşiniz gücünüz Tayyip Erdoğan diyorum. Tayyip Erdoğan, baki değil, fani ya. Benim 16 Nisan'a dahi çıkacağıma dair bir garanti var mı? Dolayısıyla biz burada bir sistem mücadelesi veriyoruz. Olay bir sistem mücadelesidir. Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Millet ne derse o olacak, Allah ne derse o olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumhurbaşkanlığı sisteminin bir günde ortaya çıkmadığını söyledi:

"Arayışlarımız, Cumhuriyet dönemindeki yaşadıklarımız, ülke ve millet olarak hedeflerimize ulaşmak istiyorsak güçlü bir yönetim sistemine ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanlığı sistemi konusu bir günde ortaya çıkmış değildir. Gerisinde derin ve düşündürücü bir arka plan var. Mesele demokrasi, özgürlük meselesi değil. Tartıştığımız sistem Türkiye'nin ve Türk milletinin asırlardır devam eden beka sorunun en doğru çözüm yoludur."



