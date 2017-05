Erdoğan belediye başkanlarını uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ülkemizdeki bin 379 belediyen 879'u AK Parti kadroları tarafından yönetiliyor' diyerek belediye başkanlarını hizmet konusunda uyardı. Erdoğan, 'Şehirlere ve partimize yıkılan değil, şehirlerini ve partimizin yükünü omuzlayan belediye başkanları ile yolumuza devam edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizdeki bin 379 belediyen 879'u AK Parti kadroları tarafından yönetiliyor" diyerek belediye başkanlarını hizmet konusunda uyardı. Erdoğan, "Şehirlere ve partimize yıkılan değil, şehirlerini ve partimizin yükünü omuzlayan belediye başkanları ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

998 gün önce resmi olarak ayrıldığı partisine aynı salonda yeniden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimleri için partililerin daha da çok çalışması gerektiğini söyledi. 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliğinin çok önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Her ne kadar yeni yönetim sistemi ile ilgili maddeler 2019'da seçim ile birlikte yürürlüğe girecek olsa da milletimizin halkoylamasında ortaya koyduğu irade, çalışmalarımız konusunda bize büyük bir güç vermiştir. AK Parti olarak artık işimiz daha zor. Daha önce olduğu gibi yüzde 34, yüzde 40, hatta yüzde 49,5 ile iktidara gelme imkanımız kalmadı. Artık çıta yüzde 50 artı 1'dir. Yüzde 50'nin üzerinde oy almanın ne demek olduğunu, ne kadar zor olduğunu 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde ve 16 Nisan halkoylamasında gördük. 2019 seçimlerinde netice almak istiyorsak hemen kolları sıvamalı, çalışmaya başlamalıyız. AK Parti'nin boşa geçirecek bir anı bile yok. Çok basit hataların dahi nelere mal olabildiğini en son 16 Nisan'da bizzat yaşayarak gördük. AK Parti, kendisinden önce görülmeyen, varlığı inkar edilen kesimlerin sesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu ülkede yıllarca dindarlar ötekileştirilmişti, yıllarca Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Arap, Roman denilerek kökenlerinden, Sünni, Alevi denerek mezhebinden ve meşrebinden insanlar dışlanmıştır. Eğitimin de, zenginliğin de, şan, şöhretin de babadan oğula aktarıldığı adeta monarşi rejimi kurulmuştu. Cumhurun değerleri, beklentileri yok sayılmıştı. AK Parti, Cumhuriyet ile cumhuru buluşturan, Cumhuriyeti asli sahibi olan cumhura teslim eden parti olduğu için milletimiz tarafından bu kadar güçlü şekilde sahiplenmiştir. Bizim iktidarlarımız döneminde geçmişte sözü dahi edilemeyen ne kadar söz varsa konuşuldu, tartışıldı. Bizim dönemimizde geçmişte özlemle bakılan, hatta hayal dahi edilemeyen ne kadar hizmet varsa ülkemize kazandırılmıştır" dedi.

2019 seçimlerine kadar teşkilatların tüm kesimlere ulaşması gerektiğini belirten ve çalışmaların yoğunlaştırılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üye sayısı 10 milyonun üzerinde olan bir parti, 80 milyona ulaşma konusunda sıkıntı çekemez. Hiçbir şey insani temasın, yüz yüze görüşmenin yerini tutamaz. Her vatandaşımızla doğrudan irtibat kurmanın yollarını aramalı, derdini dinlemeye ve çözümüne yardımcı olmaya kadar kendileri ile alakadar olmalıyız. Seçimlere kadar vatandaşlarımızın tamamına ulaşma hedefimizi gerçekleştirmeliyiz" diye konuştu.



"AK PARTİ'Yİ TAMAMEN YÜREĞİNDEN GELEN SEVGİYLE SAHİPLENEN HER KARDEŞİMİZİN BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERİ VARDIR"

İki ayaklı bir program yürütüleceğini belirten Erdoğan, "Bir yandan demokratik kazanımları ileriye taşırken, diğer yandan kalkınma alanında daha büyük hamleler başlatacağız. Demokratikleşme alanında hedefimiz her kesimden, her yaştan, her meşrepten insanımızın hak ve özgürlükleri bakımından kendisini daha güvende hissedeceği bir Türkiye'yi inşa etmektir. Terörle mücadelemize halel getirmeyecek şekilde vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını mümkün olan en üst seviyeye çıkartmakta kararlıyız. Kalkınma alanında ise milli gelirimizin artırılmasından büyük projelere, tüm alanlarda ülkemizi geleceğe hazırlayarak bu çalışmaları başlatacağız. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık, inşallah bundan sonra da uğratmayacağız. Bu partinin milletin partisi olduğunu anlamayanların hezeyanlarına asla kulak asmayacağız. Bize düşen bu davaya hizmet eden herkesin hakkını, hukukunu korumaktır. AK Parti'yi tamamen yüreğinden gelen sevgiyle sahiplenen her kardeşimizin başımızın üzerinde yeri vardır. Milletimizin bize itimadı, istikrar ve güven ortamını muhafaza ederek ülkemize yaptığımız hizmetlerden kaynaklanıyor. Bu parti çatısı altındaki hiç kimsenin bu itimada halel getirecek davranışlar içine girmeye hakkı yoktur. Bu anlayışla çalışmayan hiç kimseye AK Parti'de yer yoktur" şeklinde konuştu.

Belediyelerin AK Parti için ayrı bir önemi olduğunun altını çizen Erdoğan, "Ülkemizdeki bin 379 belediyen 879'u AK Parti kadroları tarafından yönetiliyor" diyerek belediye başkanlarını hizmet konusunda uyardı. Erdoğan, "Şehirlere ve partimize yıkılan değil, şehirlerini ve partimizin yükünü omuzlayan belediye başkanları ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.



"TÜRKİYE OLARAK NE ORTA GELİR NE DE ORTA DEMOKRASİ TUZAĞINA DÜŞECEĞİZ"

AK Parti'nin sadece kendisine oy verenlerin değil, 80 milyonun partisi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da AK Parti'nin gönlünü kazanamayacağı tek bir kişinin dahi bulunmadığını düşünüyorum. Yeter ki biz ona ulaşmasını bilelim. Kimse kendisini ötekileştirilmiş hissetmesin, özgürlük alanını tehdit altında görmesin, kimse geleceğinden umutsuz olmasın. Bu ülkedeki her birey birinci sınıf vatandaştır. Kimseden bizi sevmesini isteyemeyiz ama herkesten bizi dinlemesini, anlamaya çalışmasını, mümkünse katkısını beklemek hakkımızdır. Biz 80 milyonun efendisi değil, 80 milyonun hizmetkarıyız. Türkiye olarak ne orta gelir ne de orta demokrasi tuzağına düşeceğiz. Yeni yatırımlar, reformlarla orta gelir tuzağını bozacak, 2023 için belirlediğimiz 25 bin dolar milli gelir hedefine ulaşacağız. Hak ve özgürlüklerin standartlarını daha da yükselterek ileri demokrasiye olan yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Türkiye sadece 780 kilometrekare vatan topraklarından ibaret bir ülke değildir. Dünyanın dört bir yanında 100 milyonlarca kardeşimiz var. Onların da beklentilerini dikkate almak durumundayız. Bu bizim için bir yük değil, bizim için insani ve vicdani görevdir. Türkiye'nin dış politikası işte bu anlayışla şekillenmektedir. FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin zehirlerini vücudumuzdan temizledikçe her alanda olduğu gibi dış politikada da daha sağlıklı zemine oturacağımıza inanıyorum. Dış politikada gayretimiz artarak devam edecektir ama bu milletin izzetinden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda, "Rabbim kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim işlerimizi hayırla sonuçlandır. Bir kez daha hoşbulduk" ifadelerini kullandı.

(Derya Yetim / İHA)