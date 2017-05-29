Erdoğan başkanlığında ilk MKYK toplantısı başladı... İşte ilk fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forslu makam aracıyla saat 12.30'da AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısı öncesinde geldiği partide ilk olarak 8. kattaki makam odasına çıkarak parti kurmaylarıyla MKYK'ya kadar çalıştı.

Erdoğan başkanlığında toplanan 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından ilk fotoğraflar da yayınlandı.

İFTAR YAPACAK

AK Parti Genel Merkezinde yapılacak toplantıda MYK üyelerinin bir kısmının değişmesi beklenirken, Erdoğan'ın A takımında bulunacak isimlerin toplantı sonrasında açıklanması bekleniyor. Toplantı sonrasında Erdoğan, MKYK üyeleri ile birlikte AK Parti Genel Merkezinde iftarda birlikte olacak.

'KUTLU DAVA GÜÇLÜ TÜRKİYE'

AK Parti otoparkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotosuyla giydirilmiş bir otobüs de dikkat çekti. Otobüsün üzerinde "Kutlu Dava Güçlü Türkiye" plakasında ise AK1 yazıyor.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında partinin yeni yönetiminin de belli olması bekleniyor.

Erdoğan'ın başkanlığında görev yapan ve 20 kişiden oluşacak yeni Merkez Yürütme Kurulunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu oldu. Erdoğan, olağanüstü kongredeki listesinde 18 ismi MKYK'den çıkarmıştı. Erdoğan'ın şimdi kimleri MYK'ye alacağı, kimleri çıkaracağı; Bakanlar Kurulu'nda da nasıl bir revizyon yapacağı siyasi kulislerin en fazla konuşulan konusu durumunda.