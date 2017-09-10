10.09.2017 17:34 Erdoğan Bangladeşli mevkidaşıyla Arakan'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesinde Bangladeşli mevkidaşı Abdul Hamid ile bir özel görüşme gerçekleştirdi. iİkili Myanmar'daki insanlık dramını görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesinde Bangladeşli mevkidaşı Abdul Hamid ile bir özel görüşme gerçekleştirdi. iİkili Myanmar'daki insanlık dramını görüştü.

1. İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ile görüştü. Görüşmede Bangladeş Cumhurbaşkanı Hamid, Arakan'dan Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanları için Birleşik Milletleri (BM) tarafından Myanmar sınırı tarafında bir "güvenli bölge" kurulması için uluslararası komisyonlara çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Hamid, 25 Ağustos'tan beri Myanmar'dan Bangladeş'e sığınan Rohingyalar için Bangladeş tarafından yapılanları anlattı. Hamid, Bangladeş'in nüfus olarak çok büyük orana sahip bir ülke olduğunu ve o nedenle Bangladeş çok zorluk çekmesine rağmen insanlık açısından Arakanlılara Bangladeş'e girmeye izin verildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Hamid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arakan konusunda görüşmek için kendisini araması ve Emine Erdoğan Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'e gelip yardım eli uzattığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Bangladeş'e Arakanlı Müslümanlar için yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Arakanlı Müslümanların yanında olacağını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Arakan için 1 ton yardım malzemesi gönderdiğini ve 10 ton daha yardım gönderileceğini belirtti.



"MYANMAR SINIRI TARAFINDA BİR GÜVENLİ BÖLGE KURULMASI İSTENDİ"

Görüşme sonrasında Bangladeş Cumhurbaşkanı Sözcüsü Zainal Abedin ise, "İki cumhurbaşkanı Arakan ile ilgili anlamlı bir görüşme yaptı. Bangladeş tarafından Myanmar sınırı tarafında bir güvenli bölge kurulması istendi. Bu nedenle İslam İşbirliği Teşkilatı (OİC) ve BM tarafından ilk adımlar atılmalı" dedi.

Abedin, "Cumhurbaşkanımız, Rohingyalar kendi memleketinde insan haklarına sahip olup güzelce yaşayabilsin diye OİC ve BM tarafından Myanmar yetkililer ile aynı masada oturmak gerektiğini söyledi" diye konuştu.

(Moshiur Rahman / İHA)

