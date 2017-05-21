Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)