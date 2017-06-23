Erdoğan: 'Asla müsaade etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Suriye'nin kuzeyinde PYD bir gayretin içindeler, Akçakale'den sesleniyorum. Yanınızda kim olursa olsun, arkanızda kim olursa olsun, bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti silahlı kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde PYD bir gayretin içindeler, Akçakale'den sesleniyorum. Yanınızda kim olursa olsun, arkanızda kim olursa olsun, bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti silahlı kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir" dedi.

Şanlıurfa'da ilçe ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazanın son biliyorsunuz son iki günündeyiz. Pazar günü ise Ramazan Bayramı ile müşerref olacağız. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Sizleri 16 Nisan referandumunda ortaya koyduğunuz yüksek performanstan, Türkiye'nin üçüncü ilçesi olarak bize verdiğiniz destekten dolayı sizleri tebrik ediyorum. Akçakale yüzde 95'in üzerinde Evet demek suretiyle Türkiye'de bir çok şeyi yıktı. Siz bizi sevdiniz, biz de sizi seviyoruz. İnşallah sizlere layık olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.



"AVRUPA BİN SURİYELİYİ KABUL ETMEZKEN TÜRKİYE 2 MİLYONA KAPILARINI AÇTI"

Mültecilerin kabul etmeyen Avrupa'yı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu unutmayın, özellikle terörle mücadelede inşallah sizin bu duruşunuz var ya, evelallah bu terörü gömeceğiz. Akçakale şu ana kadar ortaya koyduğu bu duruşuyla, tam bir ensar olduğunu ortaya koydu. Suriyelilere ensar oldunuz. Nüfusunuzdan fazla Suriyeli olduğunu biliyorum. Gönlünüzü, kucağınızı açtınız, çorbanızı onlarla paylaştınız. Batı bin kişiyi misafir edemezken Türkiye 2 milyona kapısını açtı. Şu ana kadar yaptığımız harcamalar 30 milyar dolara yaklaşıyor. Avrupa verdiği sözü tutmadı ama biz buna rağmen yolumuza devam ettik. Biz şuna inandık, veren el alan elden hayırlıdır" ifadelerine kullandı.



"SURİYE'NİN KUZEYİNDE DEVLET KURULMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Erdoğan, "Biz bölücü olmayacağız. Arapmış, Kürtmüş, Türkmüş bu ayrımı yapmayacağız ve 80 milyonu kucaklayacağız. Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan dolayı sevdik. Bizim Rabiamız var mı. Peki Rabiamızda ne var, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu vatanı bölmek isteyenlere buraları dar ederiz, mezar ederiz. İşte Kandil, işte Tendürek, işte Cudi, işte Gabar, işte Besler Deresi, buralarda mücadeleler ortada. Şehitlerimiz olmuyor mu, oluyor ama bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hüküm ortada, kesinlikle Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin, onlar diridirler ve aramızdalar. Türkiye'den başka devletimiz yok. Paralel devletiymiş, şu devletiymiş, bu devletiymiş, bunları asla tanımayız. Terör devleti, buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz ve gereği neyse yaparız.

Suriye'nin kuzeyinde PYD bir gayretin içindeler, Akçakale'den sesleniyorum. Yanınızda kim olursa olsun, arkanızda kim olursa olsun, bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti silahlı kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir. Bunu biz Amerika'ya da söyledik, diğer ülkelere de söyledik. Böyle bir şeye lütfen asla fırsat vermeyin. Verirseniz oradaki mücadele farklı olur ve sizler terör devletleriyle anılırsınız. Bu konuyla ilgili mücadelemizi de sürdüreceğiz" diye konuştu.

(Mehmet Dikeç - Cuma Sarı /İHA)