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Erdoğan: Asla müsaade edemeyiz !
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Erdoğan: Asla müsaade edemeyiz !

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Masum insanları vahşice katleden hiçbir ilke, ahlak ve değer tanımayan bu katil sürülerini bölgemizden söküp atmalıyız. Bu terör örgütlerinin insanlık dışı cinayetleriyle Müslümanların töhmet altında bırakılmasına asla müsaade edemeyiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Masum insanları vahşice katleden hiçbir ilke, ahlak ve değer tanımayan bu katil sürülerini bölgemizden söküp atmalıyız. Bu terör örgütlerinin insanlık dışı cinayetleriyle Müslümanların töhmet altında bırakılmasına asla müsaade edemeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde konuştu. Konuşmasında vizyon uygulama fonunun tesisini de önemli gördüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fonun Ecobank bünyesinde kurulması, etkin verimli bir şekilde işletilmesi bakımından uygun olacak. Proje ve ticaret finansmanı açısında kritik önemi haiz Ecobank'ı güçlendirmemiz faaliyetlerini çeşitlendirmemiz gerekiyor. Teşkilatın faaliyet takvimine baktığımızda her yıl birçok konuda, çok sayıda toplantılar yaptığımızı ancak somut projeler üretmekte ve bunları hayata geçirmekte yeterince mesafe kat edemediğimizi görüyoruz. Üye ülkeler olarak teşkilatı sahiplenme konusunda da bazı sorunlarımız bulunuyor. Şüphesiz sahiplenmenin en önemli tezahürü bütçe sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Buraya yaşadığımız sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum" dedi.
Sekretaryanın uzmanlık ve beşeri kapasitesinin güçlendirilmesi için başlatılan reform sürecinin tamamlanmasını dileyen Erdoğan, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmek ancak güvenlik ve istikrarımıza yönelik tehditlerin bertaraf edilmesiyle mümkünündür. Özellikle üzerinde durmak istediğim konu şudur: Her ne kadar bu toplantı bir Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi olsa da bunun asıl çerçevesini çizen siyasettir, siyasi yaklaşımdır. Öyleyse bu kardeşler topluluğu için adımlarımızı atarken siyaseti bir kenara koymamız mümkün değil. Bu siyasi mücadelede birbirimize olan dayanışmamız çok büyük önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı.

"ERMENİSTAN'IN İŞGALCİ TAVRINI, HER TÜLÜ ULUSLARARASI TOPLANTIDA DİLLENDİRMEK DURUMUNDAYIZ"
Afganistan, Azerbaycan'ın sıkıntılarına dikkat çeken Erdoğan, "Dağlık Karabağ sorununu görmezden gelemeyiz. 20 yılı aşkın bir süredir devam eden görüşmeler bir neticeye ulaşamamıştır. Minsk üçlüsü bu işi çözememiştir. Öyleyse biz kendi göbeğimizi beraber birlikte kesmek zorundayız. Burada gerek ECO gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı olarak dayanışma içinde bu adımları kararlılıkla atmak durumundayız. Ermenistan'ın işgalci tavrını hep birlikte, her tülü uluslararası toplantıda dillendirmek durumundayız. Gerek ECO gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bunun sürekli takipçisi olmak durumundayız. Ben inanıyorum ki bunu birlikte sürdürürsek netice almamız daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı.

"KATİL SÜRÜLERİNİ BÖLGEMİZDEN SÖKÜP ATMALIYIZ"
Aynı durumun Afganistan için de geçerli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Afganistan'ı eğer kendi başına bırakacak olursak Afganistan da terörün kucağından kurtulamayacaktır. Terörün her türüne karşı dayanışma ve işbirliğini arttırmamız gerekiyor. Bugün Türkiye, DEAŞ, FETÖ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör şebekeleriyle yoğun bir mücadele yürütüyor. Masum insanlarını vahşice katlederek yoğun bir mücadele yürütüyor. Masum insanları vahşice katleden hiçbir ilke, ahlak ve değer tanımayan bu katil sürülerini bölgemizden söküp atmalıyız. Bu terör örgütlerinin insanlık dışı cinayetleriyle Müslümanların töhmet altında bırakılmasına asla müsaade edemeyiz. Bölgemizi etnik ve mezhebi temelde çatışma, rekabet ve kaosa sürüklemeye çalışan tertiplere karşı dikkatli olmalıyız. Bölgeye yabancı unsurların çıkarları için istikbalimizi tehlikeye atamayız. Öncelikle vazifemiz Suriye, Irak, Yemen, gibi kardeş coğrafyalarda akan kanı durdurmak, fitne ateşini söndürmektir. Haksız bir izolasyona tabi tutulan KKTC'deki kardeşlerimizde dayanışmamızı da arttırmamız lazımdır. Bu bağlamda KKTC'nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki geçici gözlemcilik statüsü sürekli hale getirmemiz ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı faaliyetlerinin KKTC'de düzenlenmesini teşvik etmemiz faydalı olacak" ifadelerini kaydetti.

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