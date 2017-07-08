Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler zirvesinde Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler zirvesinde Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler zirvesinin 2. gününde Messe Konferans Merkezi'nde Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi kabul etti.
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