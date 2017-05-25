Erdoğan, AP Başkanı Tajani'yi kabul etti

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'yi kabul etti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'yi kabul etti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'de bulunan Erdoğan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

