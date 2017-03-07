Erdoğan: Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu?

Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu'nca (TÜGEF) düzenlenen, "TÜGEF Gelecek İçin Evet Diyor Programı"ndaki konuşmasına "Sizlerin şahsında Türkiye'nin bütün gençlerini selamlıyorum. 18-25 yaş arasında olup da 16 Nisan'dan sonra seçilme hakkı elde edecek gençleri ayrıca selamlıyorum." sözleriyle başladı.

TÜGEF Başkanı Osman Gökçek'in, 15 Temmuz gecesi ilk direniş meşalesini yakanlardan biri olduğunu belirten Erdoğan, 15 Temmuz akşamı saat 24.00 civarında televizyondan gençleri ve milleti, darbecilere karşı direnmeye çağıran Gökçek ve şahsında ve tüm Ankara gençliğine dik duruşları ve kararlılıkları için teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGEF'in 2015 yılındaki toplantısında "Bu gençlik tarih yazacak" sözlerini hatırlatarak, bu gençliğin 15 Temmuz'da tarih yazdığını belirtti.

Bu tarihin, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin her köşesinde darbecilerin, darbe heveslilerin karşısına dikilerek yazıldığını vurgulayan Erdoğan, "Milyonlarca insanın canı pahasına tarihe nakşettiği 15 Temmuz direnişi, şehitleri ve gazileriyle milletimizin şeref sayfaları arasında müstesna bir yere sahiptir." dedi.

Erdoğan, konuşmasında, şair Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı" isimli şiirinden, "Delikanlım, işaret aldığın gün atandan. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." dizelerini okudu.

"FATİH'İN TORUNLARI OLDUKLARINI BİR KEZ DAHA CÜMLE ALEME İSPATLADILAR"

15 Temmuz gecesi gençler ve milletle, darbecilerin üzerine yüründüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sadece darbecileri değil, arkalarındaki güçleri de milletimizle ve gençlerimizle birlikte gün ışımadan darmadağın ettik. Hamdolsun, milletimizin her bir ferdi, o gece gösterdiği kahramanlıkla Fatih'in torunları olduklarını bir kez daha cümle aleme ispatladılar. 15 Temmuz'da tankla, topla, helikopterlerden yağan bütün o mermilerle, silahlarla yapamadıklarını ekonomiyle, siyasi ve sosyal kaoslarla gerçekleştirmek isteyenlere fırsat vermemek için 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliğini hazırladık. 15 Temmuz, bu aziz milletin, bu inançlı milletin, bu yürekli milletin aynen İstiklal Marşı'nda ifade edildiği gibi 'Arkadaş, Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.' İşte siz bunu yaptınız."

"ÜLKEMİZE YAPTIRILAMAYANLAR İÇİN YÖNETİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

"Biz bugüne kadar kendi yapamadıklarımız için değil, ülkemize yaptırılamayanlar için yönetim sistemini değiştiriyoruz. Siyaseti, milletin taleplerinin, beklentilerinin, ihtiyaçlarının karşılandığı bir mecra olmaktan çıkartanların önünü kesmek için yönetim sistemini değiştiriyoruz. Meclis'i hükümet icraatlarını tıkama vasıtası haline getirmek isteyenlere meydanı bırakmamak için yönetim sistemini değiştiriyoruz."

"ANLADIN MI SAYIN KILIÇDAROĞLU?"

Biz işte böyle sıkıntılar yaşanmasın diye, cumhurbaşkanıyla başbakanlığı birleştiriyoruz. Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu? Artık sen bu sıkıntıları yaşamayacaksın, cumhurbaşkanıyla başbakan birleşiyor. Ne diyor? Diyor ki “cumhurbaşkanı seçim kararı ne olacak” Ha söyleyeyim onu sana. Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa, parlamentoyla beraber aynı gün seçime gidecekler. Yani cumhurbaşkanı seçimi de yapılacak, parlamento seçimi de yapılacak. Aynı kararı parlamento da alır. O zaman da seçim yapılacak. Yetmedi, halka da yetki veriyoruz. 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılır, parlamento seçimi de yapılır.

"BAŞBAKAN DEĞİL, SADECE CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayır'ın gerekçesini anlatırken ne diyor ana muhalefetin başındaki zat, 'Cumhurbaşkanı başka bir partinin, başbakan başka bir partinin genel başkanı olunca, asıl kavga orada çıkacak.' diyor. Ya burada artık başbakan olmayacak ki... Başbakan değil, sadece cumhurbaşkanı olacak. Başkası yok. Burada başbakan yok. O iş kapanıyor artık. Ya bunu dahi öğrenememiş. Bu zata 5 tane koyun verin, 5 tane keçi verin kaybeder gelir." diye konuştu.

"BUNLAR, MİLLETTEN KORKUYOR"

"16 Nisan'da yeni bir sürecin başlamasına hazır mıyız? Bunlar biliyorsunuz, sandığı bulup oy kullanmayı bile beceremediler" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Kağıthane'ye gideceği yerde Kağıttepe'yi aradı. Bunları gördük. 80 milyonun yarısından fazlasının desteğini alabilmesi elbette hayaldir. Her zaman söylüyorum, bunlar cumhurbaşkanlığı sisteminden korkmuyor, bunlar, milletten korkuyor." dedi.

"TENDÜREK'TE YAKALAR VURURUZ, CUDİ'DE YAKALAR VURURUZ"

Erdoğan, "Bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bir devlet olabilir mi? Dar ederiz, dar. Tendürek'te yakalar vururuz, Cudi'de yakalar vururuz, Bestler Deresi'nde yakalar vururuz, Kandil'de yakalar vururuz." diye konuştu.