Erdoğan: Ankara 'gazi' sıfatını çoktan hak etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

15 Temmuz'da kendini tankların önüne siper eden milletimle gurur duyuyorum.

15 Temmuz gösterdi ki Ankara Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesini yürüten ve göğüsleyen bir şehirdir. Ankara 'gazi' sıfatını çoktan hak etmiştir.

2019 seçimlerine kadar kapısını çalmadık ev, sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz bırakmadan çalışmalıyız. Bu parti hamdolsun 15 yıllık sürede yatırımları ile her şeyi ile belli mesajları verdi, veriyor. Daha çok çalışmamız, daha güzelini yapmamız gerekiyor.