Erdoğan: Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor

Erdoğan, gazeteye yaptığı açıklamada, "Almanya bu hatasını düzeltmeli" diye konuştu.

Erdoğan, FETÖ destekçilerini Türkiye'ye iade etmediği sürece Almanya'yı ‘teröristleri koruyan ülke' olarak göreceklerini söyledi.

Öte yandan Erdoğan, Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Erdoğan, "(Almanya Başbakanı) Merkel'le bir sorunum yok" diye konuştu.

'SCHRÖDER YILLARINI ÖZLÜYORUM'

Gerhard Schröder'in Başbakanlığı döneminde Almanya ile Türkiye ilişkilerine de değinen Erdoğan, "O zaman ilişkiler gerçekten çok farklıydı" dedi ve o dönemleri özlediğini vurguladı.

Erdoğan, "Umarım yeniden o ilişkilere kavuşuruz" dedi.

'BENİM AÇIMDAN ÇOK TUHAFTI'

Alman hükümetinin 140'den günden fazla bir süredir Türkiye'de tutuklu olan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması için gösterdiği çabayı anlayamadığını söyleyen Erdoğan, "Sayın Merkel'in bir terör zanlısının kurtarılmasını gündemine alması, benim açımdan çok tuhaftı" dedi.

Di Lorenzo'nun sorusu üzerine 'teröristlerlerle söyleşi yapan bir gazetecinin de onlara destek sunmuş olacağını, bunun da suç olduğunu' belirten Erdoğan, "Gazeteciler bunu yaparak teröristlerin propagandasına yardım etmiş oluyor. Bu dünyanın her yerinde davacı organlar tarafından böyle değerlendirilmektedir" diye konuştu.