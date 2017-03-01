Erdoğan Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİK) Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği İslamabad'da ikili görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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