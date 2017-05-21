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Erdoğan, AK Parti kongresinde konuşuyor: Bu sadece hukuki bir ayrılıktı
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Erdoğan, AK Parti kongresinde konuşuyor: Bu sadece hukuki bir ayrılıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1.370 delegenin imzasıyla AK Parti genel başkanlığa tek aday gösterilmesinin ardından kongrede konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Bundan yaklaşık 3 yıl önce yine bu salonda sizlere her bitiş yeni bir başlangıçtır diyerek ayrılmıştık. Bu sadece hukuki bir ayrılıktı. Gönüllerimiz hiçbir zaman ayrı düşmedi' dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

Kongrenin partimiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesili olmasını Allah'tan temenni ediyorum. 81 vilayetimizden gelenlere hoş geldiniz diyorum. Yurtdışından teşrif ederek bu mutlu günümüzü bizlerle paylaşan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. AK Parti teşkilatında kurulduğu günden bu yana görev alanlara bakanlara, milletvekillerine, il ilçe belde başkanlarına, belediye başkanlarına burada ifade edemediğim tüm gönüldaşlarımı ayrı ayrı selamlıyorum. Türkiye'de hanımları siyaseti asli unsuru haline getirmiş bir partinin kurucusu olarak ilk günden beri siz hanım kardeşlerimle yol yürüyor olmanın memnuyitiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum.

'GÜVENLİK KORUCULARIMIZA, ASKERLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

AK Parti yolu da kaderi de ülkemizle bütünleşmiş bir partidir. Türkiye'nin kalkınması için gayret eden herkese buradan teşekkür borcumuz vardır. Vatan müdafası için sınırlarımız ötesinde ve içinde görev yapan kahraman askerlerimize teşekkür ediyorum.Huzurumuz için görev yapan polislerimize teşekkür ediyorum. Terör örgütleriyle mücadelemizde katkı sağlayan güvenlik korucularımıza teşekkür ediyorum. Nerede görev yaparsa yapsın milletimizin büyümesi kalkınması gelişmesi için emek veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü 80 milyonun tamamıyla milletimiz hak ediyor.

'BU SADECE HUKUKİ BİR AYRILIKTI'

Bundan yaklaşık 3 yıl önce yine bu salonda sizlere her bitiş yeni bir başlangıçtır diyerek ayrılmıştık. Bu sadece hukuki bir ayrılıktı. Gönüllerimiz hiçbir zaman ayrı düşmedi. Sevinçlerimizi de hüzünlerimizi de tek bir kalp olarak yaşadık. 998 gün sonra yine aynı salonda 'nerede kalmıştık' diyerek yeniden bir aradayız. Bugün bir kez daha besmelemizi çekiyor Fatihamızı okuyor daha büyük hedefler için yeni bir başlangıç yapıyoruz.

Kentinden köyüne ülkemizin tamamına hizmet ettik. Ayrımcılık yapmadık. Hangi il olursa olsun ulaştık. Burası bu partiye oy verdi, burası bu partiye oy verdi demedik. Bundan sonra da hizmet götürmeye devem edeceğiz. Eğer 16 yıl sonra dahi hala AK Parti nedir diye soranlar varsa AK Parti işte budur.

Büyük kongrelerimiz kapsamlı bir muhasebe yapmanın da vesilesidir. Kuruluşumuzdan bugüne 188 ay geçti. 2001'in ağustos ayında partiyi kurarken partimizi milletimize hizmetkar olacak anlayışla dizayn ettik. AK Parti milletin partisidir.

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