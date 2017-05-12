Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Erdoğan: ABD'nin yanına terör örgütünü yakıştıramıyoruz!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Erdoğan: ABD'nin yanına terör örgütünü yakıştıramıyoruz!

ABD'nin YPG'ye ağır silah verme kararına bir kez daha tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ABD’nin yanına terör örgütünü yakıştıramıyoruz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyaretinden önce havalimanında açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bu ziyaret ülkemizin stratejik konumunu öne çıkaracak. Türkiye'nin gerçek bir kavşak olduğu bir kez daha tescil edilecek. Çin ziyaretimden sonra Washington'a gideceğim. ABD Başkanı Donald Trump ile önemli konuları, gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. Teröle mücadele, Suriye, FETÖ konularını görüşeceğiz.

(ABD'nin YPG'ye silah yardımı) Bu ara öncü ekibi ABD'ye göndermiştik. Yetkililerle bazı görüşmeler yaptılar. Biz en üst düzeyde Sayın Trump'la görüşmeleri yapalım istiyoruz. ABD geçiş süreci yaşıyor.

Biz bunların olmasını asla arzu etmeyiz. Bir terör örgütünü, terör örgütüyle yok etmek ideal değil. Bölgede DEAŞ'le mücadeleyse en önemli mücadeleyi veren biziz. Dışarıda ve içeride bu işin icraatını yapıyoruz. Tüm terör örgütleriyle mücadeleyi veriyoruz. İnlerine gireceğiz diyorduk, inlerine giriyoruz. Bu işin mücadelesini veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik. Ne ABD'ye tehdit var, ne Rusya'ya tehdit var; tehdit bize. ABD'nin yanına terör örgütünü yakıştıramıyoruz. Aynı şeyi Rusya'ya da yakıştıramıyoruz. Ben bunların hallolacağına inanıyorum. Gelen haberleri dedikodu mesafesinde görmek istiyorum. Bu ziyaretin bir kırılma olduğunu düşünuyorum.

(Gülen'in iadesi) Tabii ki gündeme getireceğiz. ABD, FETÖ'nün kuluçka yuvası haline gelmemeli. Trump'ın iradesini çok önemsiyorum.
(CHP'den gelen ABD ziyaretinin değerlendirilmesi çağrısı) Bunların siyaset öğrenmesi lazım. Onlar kendi akıllarına saklasın. Bu ziyaret yeni bir milat olacaktır inşallah.

(Brüksel'deki NATO Zirvesi) Brüksel Belediye Başkanı NATO adına konuşamaz. O kendi işine baksın. Bıraksın da bu ülkedeki üst düzey kişiler konuşsun. Brüksel Belediyesi'ni ziyaretine gitmiyorum, NATO Zirvesi'ne gidiyorum. NATO Zirvesi'ne de sokmam diyorlarsa çıksın açıklasınlar. Ben zirveye gidiyorum, zırvaya değil.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erdoğan: ABD'nin yanına terör örgütünü yakıştıramıyoruz!
Başakşehir ile Gençlerbirliği 18. randevuda
Kuyumcuyu sahte altınla dolandıran kadın kamerada
Rahipten FETÖ ve PKK'ya tepki
Bu fabrika 'beğeni' satıyor
Toplam kırmızı et üretimi birinci çeyrekte azaldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Köprülerde geçiş ücreti kalkıyor
Köprülerde geçiş ücreti kalkıyor
İşte Başsavcı Mustafa Alper'in suikast şüphesini arttıran kaza anı!
İşte Başsavcı Mustafa Alper'in suikast şüphesini arttıran kaza anı!
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi!
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi!
Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti
Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti
Pentagon: NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor
Pentagon: NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor
Reyhanlı saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı! FETÖ'cü savcı...
Reyhanlı saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı! FETÖ'cü savcı...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Erdoğan: ABD'nin yanına terör örgütünü yakıştıramıyoruz!
Erdoğan: ABD'nin yanına terör örgütünü yakıştıramıyoruz!
Başakşehir ile Gençlerbirliği 18. randevuda
Başakşehir ile Gençlerbirliği 18. randevuda
Kuyumcuyu sahte altınla dolandıran kadın kamerada
Kuyumcuyu sahte altınla dolandıran kadın kamerada
Rahipten FETÖ ve PKK'ya tepki
Rahipten FETÖ ve PKK'ya tepki
Bu fabrika 'beğeni' satıyor
Bu fabrika 'beğeni' satıyor
Toplam kırmızı et üretimi birinci çeyrekte azaldı
Toplam kırmızı et üretimi birinci çeyrekte azaldı
Toplanan inek sütü martta azaldı
Toplanan inek sütü martta azaldı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yumurta ve tavuk eti üretimi arttı
Yumurta ve tavuk eti üretimi arttı
Kapatılan eğitim kurumlarına FETÖ operasyonu
Kapatılan eğitim kurumlarına FETÖ operasyonu
Kraliyet konvoyunda kaza
Kraliyet konvoyunda kaza
Bebeği kucağına aldı, bırakmadı
Bebeği kucağına aldı, bırakmadı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English