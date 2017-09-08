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Erdoğan: ABD'nin Çağlayan adımı Türkiye'ye yönelik
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Erdoğan: ABD'nin Çağlayan adımı Türkiye'ye yönelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yargılanacak olan eski bakan Zafer Çağlayan'la ilgili, 'Çağlayan adımı, Türkiye'ye yönelik atılan bir adım' dedi.

Kazakistan'a hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, şunları söyledi:

Bu konu gerçekten çok çok ilginç bir konu. Şu anda bunu hukuki bir mantık içerisidne yorumlama mümkün değil. Eski Ekonomi bakanımıza yönelik atılan bu adımı ben Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Şahsına yönelik bir iddiayı ortaya koymuş değiller. İran'la ilgili yaptırımları delmiş. Biz Türkiye olarak yaptırım kararı almadık. Atılan bu adımlarla siyasidir. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Sarraf olayı da öyledir, Halk Bankası Müdürümüzle ilgili konu da öyledir.

'KORUMALAR HAKKINDAKİ DAVA ABD YÖNETİMİNİN ACZİNİ GÖSTERİYOR'

Korumalar hakkında dava açtılar. Bu ABD yönetiminin düşmüş olduğu aczi gösteriyor. Kendilerine de bunlar bildirildi. Büyük bir devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şeydir. Adil bir devlet olmak hukuk sisteminin adil olmasından geçer.

'SİHA'LAR TERÖRİSTLERİ VURUYOR, NEREDE O SİVİLLER?'

(CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na) Ana muhalefet partisinin bir temsilcisi çıkıyor "SİHA'lar sivilleri vurmuş" diye. Nerede o siviller. SİHA'lar teröristleri vuruyor. Bunu CHP'nin temsilcileri vs. durduramaz. Ben beklerdim ki CHP'nin lideri (Kemal Kılıçdaroğlu) çıksın, "Ey Tanrıkulu, sen kimden yanasın. Güvenlik güçlerinden yana mısın?" desin. Biz silahlı İHA'larımızı yaptık. Artık terör örgütü kaçacak delik arıyor. Bu beyler ölen teröristleri savunur hale geldiler. Biz sizleri tanıyoruz zaten. Tek farkınız var siz CHP'siniz, onlar HDP. Yerlilik, millilik diye bir hedefiniz yok.

'VARLIK FONU'NDA HEDEFLENEN SÜREÇ OLMADI'

(Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ın görevden alınması) Varlık Fonu'nda hedeflenen, arzulanan bir süreç olmadı. Bu olmayınca sayın Başbakan (Binali Yıldırım), Varlık Fonu ona bağlıdır… Cumhurbaşkanı olarak benimle herhangi bir bağlantısı yoktur ama biz bunları istişaretisini yaparak bu konuda kararımızı alırız. Gelişmeleri gördük, böyle yürümeyeceğine karar verdik. Sayın Başbakan da bu konuda adımını attı, hayırlı olsun diyeceğiz. Varlık Fonu'nu bizim yeniden bir reorganize etmemiz şart. Kazakistan dönüşü o adımları atacağız.
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