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Erdoğan ABD'den ayrıldı
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Erdoğan ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği ABD'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği ABD'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında gittiği ABD'nin başkenti Washington'da ABD'nin önde gelen şirketlerinin CEO ve fon yöneticilerini kabul etti. Erdoğan, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu önünde toplanan vatandaşlarla da sohbet etti.
Erdoğan, ardından ABD'den ayrılmak üzere Washington Andrew Hava Üssüne geçti.
Yetkililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye dönmek üzere ABD'den ayrıldı.

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