Erdoğan'a desteğini yineledi, Kılıçdaroğlu'nun gafını değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Alman, Hollanda, Avusturya yönetiminin tutumları değişmediği takdirde Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gidecekse, onu yalnız bırakmayacağım' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Alman, Hollanda, Avusturya yönetiminin tutumları değişmediği takdirde Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gidecekse, onu yalnız bırakmayacağım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı olduğunu hatırlatan gazeteciye, "Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Alman, Hollanda, Avusturya yönetiminin tutumları değişmediği takdirde Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gidecekse, onu yalnız bırakmayacağım" dedi.

Bahçeli, MHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen milletvekillerine ilişkin soruya, "Süreç tamamlanmak üzere. Savunma haklarını kullanmak için verilen süre bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ABD ve Rus mevkidaşları ile görüşmelerine ilişkin soru üzerine Bahçeli, konu hakkında derin bilgileri olmadığını ifade etti.



KILIÇDAROĞLU'NUN GAFI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Yıldırım'ın 2019'a kadar görevinin başında olacağına ilişkin sözlerini değerlendiren Bahçeli, "9 Ocak'tan itibaren geçen süre içinde zannediyorum çok yakinen takip etmediği anlaşılmaktadır. Değerli danışmanları var. Onlarla sohbet etmesinde yarar var" şeklinde konuştu.

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'a yapılan protesto ile ilgili soruya Bahçeli, "Bir kişi kürsüyü yıkıyor, kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiç bir şeyi yarıda bırakmaz" diye konuştu.

