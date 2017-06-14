Erdoğan'a Brundili konuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brundili Bakan Alain Aime Nyamıtwe'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brundili Bakan Alain Aime Nyamıtwe'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alaın Aıme Nyamıtwe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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