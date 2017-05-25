Erdoğan'a Brüksel'de sevgi gösterisi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isteyen Türkler Wiltcher's Steinberger Otel'i önünde toplandı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isteyen Türkler Wiltcher's Steinberger Otel'i önünde toplandı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker görüşmesi için otelden ayrıldığı sırada Erdoğan'ı kaldığı otelin önünde sevenleri toplandı.

(Büşra Altınkaya/İHA)