Erdoğan'a beddua ettiren FETÖ'cüler hakkında 483 sayfalık iddianame

FETÖ'nün Elazığ il imamı olan Mehmet Durakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 şüpheli hakkında terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçundan 483 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beddua ettirdiklerine dair ifadeler de yansıdı.

FETÖ'nün Elazığ il imamı olan Mehmet Durakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 şüpheli hakkında terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçundan 483 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beddua ettirdiklerine dair ifadeler de yansıdı.

15 Temmuz FETÖ/PDY'nin hain darbe girişimi nedeniyle Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında örgütün yöneticisi ve bunlara bağlı üyelerin bulunduğu 44 kişi hakkındaki çatı iddianamesi hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında örgütün sözde il imamı Mehmet Durakoğlu ile birlikte 10 şüpheli hakkında terör örgütü yöneticisi olmak, 34 şüpheli hakkında ise örgüt üyesi olmak suçundan dava açılması istendi.

İddianamede, şüphelilerin görev alarak, bir eğitim yuvasından ziyade terör örgütüne üye kazandırmaya yönelik çalışmalar içerisinde bulunan ve aynı zamanda bu silahlı terör örgütünü finansal olarak destekleyen bir şirket altında 11 ayrı dershane ve kurs merkezinde yönetici, öğretmen, muhasebeci, hizmetli ve şoför gibi sıfatlarla sözde şirketin örgüt tarafından görevlendirilen hissedarları olduklarına yer verildi.



ERDOĞAN'A BEDDUA ETTİRMEK İÇİN BASKI YAPMIŞLAR

İddianamede, şüphelilerin öğrencilere, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını alıp, videolarını izlemelerini yönünde telkinlerde bulunup, yapılacak seçimlerde öğrenci ve ailelerini etkilemeye çalıştıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beddua etmeleri yönünde baskıda bulunduklarına dair ifadeler de yer aldı.

Şüphelilerin örgütün sözde il imamı Mehmet Durakoğlu ile irtibatlarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, devletin örgüt ile etkin mücadeleye başladığı dönemde dershanelerde örgütle ilgili bilgiler içerdiği düşünülen bir çok evrakın kalorifer kazanı ve açık arazide yakıldığının kamera görüntüleriyle ortaya çıktığını aktarıldı.

Şoför, hizmetli, öğretmen ve diğer yöneticilerin şirketlere ortak olduğu, bunun için ise hiçbir sermaye yatırmadıklarına değinilen iddianamenin devamında, şüphelilerin evrak üzerinde ortak olarak örgütün hiyerarşik bir yapı içerisinde kendilerine verilen talimatları yerine getirdiklerinin belirlendiği de ifade edildi.



GENÇ BEYİNLERİ YIKAYIP SORGULAMAYAN ÜYE YETİŞTİRİYORLARMIŞ

Terör örgütleri PKK, DEAŞ, Hizbullah veya DHKP-C gibi örgüt yapılarından farklı nitelikte, genç beyinleri yıkayarak itaat eden, sorgulamayan terör örgütü üyeleri yetiştirmek amacında olunduğunun vurgulandığı iddianamede, yapılan dershanelerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bir organı haline dönüştüğünün görüldüğü kaydedildi.

Hazırlanan 483 sayfalık iddianamenin Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından belirlenecek tarihte ilk duruşmasının yapılacağı öğrenildi.



İL İMAMINA AİT VERİLERİN İÇİNDEN DARBE DUASI ÇIKMIŞTI

FETÖ/PDY'nin sözde Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu 14 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'nin Talas ilçesinde yakalanmış ardından Elazığ'a getirilerek İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Örgütün il imamlığını yaptığı iddia edilen Durakoğlu ile ilgili Elazığ polisi ve Cumhuriyet Savcılığının yaptığı çalışmada, zanlının kullandığı tespit edilen bir tablet ve 2 telefonda örgütün haberleşme sistemleri 'Bylock, Cocoa, Eagle' programlarının kurulu olduğu belirlenmişti. Sanık Durakoğlu'ndan ele geçirilen dijital veriler içerisinde ise 5 Temmuz günü gönderilen ve 15 Temmuz gecesine kadar okunması istenilen hükümeti ve destekleyenleri hedef alan bir beddua da çıkmıştı.

(Halil İbrahim Varlı/İHA)