Erdoğan 81 ilden gelen gençleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere inanmamanın ve güvenmemenin gelecekten vazgeçmek olduğunu belirterek, 'Biz geleceğimizden vazgeçmiyoruz, tam tersine istikbal ile ilgili hedeflerimizi büyütüyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere inanmamanın ve güvenmemenin gelecekten vazgeçmek olduğunu belirterek, "Biz geleceğimizden vazgeçmiyoruz, tam tersine istikbal ile ilgili hedeflerimizi büyütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle dolayısıyla 21 ilden ve KKTC'den gelen gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Milli sporcuların da bulunduğu kabulde Gençlik ve Spor Bakını Akif Çağatay Kılıç ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.



"SİZLERE BAKTIĞIMDA KENDİ GENÇLİĞİMİZ GÖRÜYORUM"

"2023 Türkiye'sini sizler için ve sizlerle birlikte inşa ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızıl elma olarak nitelendirdiği 2053 Türkiye'sinin ise her şeyi ile gençlere emanet olduğunu, 2071 vizyonunun sonraki nesillere kazandırma sorumluluğunun da gençlere ait olduğunu belirtti. Erdoğan, "Gençlerimizin enerjisi, dinamizmi ve gençlerimizin geleceğe umutla bakan gözleri bana daima mutluluk vermiş ve motivasyon kaynağı olmuştur. Sizlere baktığımda kendi gençliğimi görüyorum. O dönemde böyle ideallerimiz olmasaydı onlara ulaşmak için kendimizi yetiştirme gayretine girmeseydik herhalde bugün ulaştığımız bu yerlere gelemezdik. Gençlik döneminde yapılan hiçbir zaman boşa gitmez. Olumlu ya da olumsuz bunun meyvelerini ileride toplarsınız. Çevreme bir bakıyorum, bazılarının gençlerle ilgili, yeni nesille ilgili karamsar düşünceler taşıdıklarını görüyorum. Ben tam tersine gençlerimizden, yeni nesillerden ümitliyim. 2023 Türkiye'sini sizler için ve sizlerle birlikte inşa ediyoruz. Bir sonraki kızıl elmamız olan 2053 Türkiye'si ise her şeyi iye sizlere emanettir, 2071 vizyonunu sonraki nesillere kazandırma sorumluluğunu da sizler üzerinizde taşıyorsunuz. Biz size, siz de sizden sonrakilere. Kendilerinden bu derece büyük beklentilerimizin olduğu gençlerimize inanmamak, güvenmemek geleceğimizden vazgeçmektir. Biz geleceğimizden vazgeçmiyoruz, tam tersine istikbal ile ilgili hedeflerimizi büyütüyoruz" dedi.



"TÜM TÜRK GENÇLİĞİ ADINA SİZLERE SÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

FETÖ mensuplarının 15 Temmuz'da giriştiği hain girişimin karşısında gençlerin durduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 yıldır hayata geçirilen kalkınma hamleleri ile gençlerle ilgili alanlarda ve spor alanında büyük gelişmeler olduğunu söyledi. Bakan Kılıç, "Ülkemiz 16 Nisan günü önemli bir karar alarak halkoylamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yapmıştır. Bu değişiklikle gençlerimizin, 18 yaşındaki tüm vatandaşlarımızın TBMM'de milletini temsil etme ile ilgili engel kaldırılmıştır. Tüm Türk gençliği adına sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım; şundan emin olabilirsiniz, sizin dünyada gösterdiğiniz duruşla beraber milletimizin geçmişinden ve medeniyetinden, inancımızdan aldığımız güçle beraber sizin önderliğinizde inşallah bu millet Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ilelebet payidar olacaktır" diye konuştu.

(Derya Yetim - İlker Turak/İHA)