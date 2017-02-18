Erdoğan 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından 2. Ordu Komutanlığını ziyaret eden Erdoğan'ı 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel karşıladı. Girişte kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, daha sonra karargaha geçerek Korgeneral Metin Temel'den bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarım saat süren 2. Ordu Komutanlığı ziyaretin ardından helikopterle Malatya Erhaç Havaalanına oradan da Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya döndü. (Barış Türel/İHA)
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