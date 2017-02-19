Erdoğan: 16 Nisan dirilişin işareti olacak

Anayasa değişikliğinin idare sistemini güçlendirdiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclisin bilgi edinme ve denetleme yetkisi güçlendiriliyor. Cumhurbaşkanının yargılanabilmesinin yolu açılıyor" diye vurguladı.

'CHP'NİN İDDİA ETTİĞİ GİBİ REJİM DEĞİŞMİYOR'

CHP'nin anayasa değişikliği hakkındaki itirazlarını reddeden Erdoğan, "Türkiye'de CHP'nin dediği gibi rejim değişmiyor. Meclis kapanmıyor. Yargı etkisiz hale getirilmiyor" dedi.

'GENÇLER KENDİLERİNİ 15 TEMMUZ'DA İSPAT ETTİ'

Referandumun gençlerin önünü açacağını ifade eden Erdoğan, "Gençlere 16 Nisan'da yeni bir gün doğacak. Sizlere siyasetin yolunu açmayanlar, 16 Nisan'da bunu görecekler… Kapı kapı dolaşacağız. 56 gün kaldı. Gençlerimize güveniyorum. Siz kendinizi 15 Temmuz'da ispat ettiniz." dedi.

'YARGININ BAĞIMSIZLIĞI GÜÇLENECEK'

Erdoğan, şöyle devam etti: "Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığıyla güçlendiriliyor. Geçmişte yargıyı yıpratan tartışmaların önüne geçeceğiz."

'FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARADA YAŞAYABİLİYOR'

Ülkede toplumsal bölünme yaşandığına dair iddialar hakkında da konulşan Erdoğan, "Her kim ki bu ülkede farklı kültürdeki insanlar bir arada yaşayamaz diyorsa, gelsin Gaziantep'e baskın" dedi.

'TERÖRLE ETKİN MÜCADELE İÇİN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ŞART'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin içinden geçtiği nazik dönemde güçlü bir yönetime ihtiyacı var. Terörle mücadelemizi neticeye ulaştırabilmemiz, bölgedeki mücadelelerden başarıyla çıkabilmemiz, 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için sistemi değiştirmek zorundayız. Aksi takdirde gençlerimize 2052 ve 2071 vizyonları için yol açmamış oluruz."

HÜKÜMETTEN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Türkiye'de istihdam seferberliği başlattıklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep'in bu seferberliğe 15 bin ilave istihdam tahaüddüyle katılmasından çok memnun oldum. İstihdam sözü verip de tutmayanları tüm Türkiye'ye ifşa edeceğim" dedi.

RAKKA OPERASYONU

Türk ordusunun Suriye'nin El Bab kentinde IŞİD'e karşı başarılı bir şekilde mücadele ettiğini ifade eden Erdoğan, sırada Rakka'nın olduğunu belirtti: "El Bab da halloluyor. ABD ile mutabık kalırsak, Rakka'yı da katil sürüsünden temizleyeceğiz."