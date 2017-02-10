Erdoğan: 16 Nisan'da pranganları söküp atmaya var mıyız?

Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da Valilik binası önündeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında meydanda bulunan halka 16 Nisan referandumun için çağrıda bulundu.

"PRANGALARI SÖKÜP ATMAYA VAR MIYIZ?"

"Bu hayırcılar var ya, bunlar sadece laf üretirler, hizmet yok. Ama biz size aşığız. Bu aşk bizi dertli etti. Şimdi de Karadeniz'i Marmaray'a bağlıyoruz. Bu sistem var ya bu sistem, bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu pranganları söküp atmaya var mıyız?"