27.12.2016 10:46 Erdemli'nin tanıtımına Kızkalesi Koşusu ile destek

Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Adana Hipodromu'nda düzenlenen 'Kızkalesi' isimli özel at yarışının, ilçenin tanıtım faaliyetlerinin bir parçası olduğunu belirtti.



Adana Hipodrom Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda düzenlenen Kızkalesi at yarışı özel koşusunu Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da izledi. Hipodrom Müdürlüğü'nün özel davetlisi olarak yarışları takip eden Tollu, yapılan koşunun isminin 'Kızkalesi' olmasının, ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi. Bu amaçla koşuyu izlemeye geldiklerini belirten Tollu, organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür etti. Tollu, "Erdemli'nin tanıtımı için birçok alanda çaba sarf ediyor, organizasyonlar düzenliyor ve her türlü etkinliklere iştirak ediyoruz. İlçemizin gelişmesi ve cazibe merkezi olması için bu durumu çok önemsiyoruz. Bu yarış da tanıtım faaliyetlerimizin bir parçası" dedi.



Yarış sonunda birinci olan ve biniciliğini Jokey Selim Kaya'nın yaptığı Eren Efendi isimli atın sahibi Müthiş Ölçer'i tebrik eden Başkan Tollu, birinciye Kızkalesi figürlü özel bir plaket takdim ederek başarılarının devamını diledi. Adana Hipodrom Müdürü Burhan Şatır da Tollu'ya katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi verdi.