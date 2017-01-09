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Erdemli Devlet Hastanesi'nde hastalara akülü araçlarla hizmet
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Erdemli Devlet Hastanesi'nde hastalara akülü araçlarla hizmet

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Erdemli Devlet Hastanesi'nde, yaşlı, engelli ve yürümekte zorlanan hastalara 5 adet akülü taşıma aracıyla hizmet veriliyor.

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Erdemli Devlet Hastanesi'nde, yaşlı, engelli ve yürümekte zorlanan hastalara 5 adet akülü taşıma aracıyla hizmet veriliyor.

Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Gölgeli, hastanede verilen hizmetler ve yeniliklerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Erdemli Devlet Hastanesi'nin 2012 yılı Nisan ayından itibaren 159 yatak kapasitesiyle ilçe merkezinde yeni binasında hizmet vermeye başladığını anımsatan Başhekim Gölgeli, "Hastane yönetimi olarak halkımıza ve hastalarımıza sağlık hizmetinin en iyisini sunmayı ilke edinerek, Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimizin planlamaları doğrultusunda yaşlı, engelli ve yürümekte zorlanan hastalarımıza hizmet amacıyla akülü hasta taşıma araçları alımı yapılmıştır. Hastanemize toplamda 5 adet akülü hasta taşıma aracı alınmış olup, bu araçlar danışma, acil servis ve yataklı servislerde hizmet vermektedir. Yaşlı ve yürümekte zorlanan hastalarımıza konforlu ve güvenli bir şekilde hizmet vermenin mutluluğu ile akülü hasta taşıma araçlarıyla hastalarımızın polikliniklere, yataklı servislere ve acil servise transferleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni ve takdir toplayan taşıma hizmetimiz ile hastanemizin Erdemli halkına vermiş olduğu sağlık hizmet kalitesi artarak devam etmektedir" dedi.

Gölgeli, ayrıca hastane acil servisinin fiziki şartlarının da vatandaşlara daha konforlu sağlık hizmeti vermek amacıyla gerekli tadilat yapılarak daha kullanışlı hale getirildiğini ve Ekim 2016'dan itibaren acil servis hizmetlerinin devam ettiğini bildirdi.
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