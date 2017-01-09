09.01.2017 16:25 Erdem'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak mesaj yayımladı. AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak mesaj yayımladı.



Başkan Erdem yayımladığı mesajında, "10 Ocak, basın çalışanlarına ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden itibaren bu yana ülkemizde 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanmaktadır.



Gazetecilik, fedakarlık isteyen, şartları ağır olan önemli bir meslektir. Gazetecilik, televizyonculuk, radyo yayıncılığı, internet haberciliği gibi alanlarda önemli gelişmeler göstermiş ve ülkemizde saygın bir yere sahiptir.



Temel işlevi insanlara bilgi akışını sağlamak ve toplumsal olaylara ayna tutmak olan medya, demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. İletişim, teknoloji ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bir anlamda basınımız, bizim elimiz, gözümüz, dilimiz ve sesimizdir.



Gerçekleştirilenleri ve beklentileri karşılıklı anlamda etkileşime bağlı olarak taşıyan ve aktaran yine basın mensuplarımızdır. Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız bir şekilde halka aktarmak, basının başlıca görevi, doğru ve zamanında bilgi almak da vatandaşın en doğal hakkıdır. Bu vesileyle, ilkeli, tarafsız, güvenilir yayınlarıyla kamuoyunun güçlü ve gür sesi olan, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, aile yaşantılarında mutluluklar ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

