Erdal Tosun'un öldüğü yerde keşif yapıldı

Sanatçı Erdal Tosun'a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan şoför Nihat Şaki'ye, mahkeme heyeti ve uzman bilirkişi nezaretinde olay yerinde keşif yaptırıldı. Olay yerine gelen Şaki'nin annesi, ağabeyi ve kız kardeşi de keşif yapıldığı esnada gözyaşı döktü.

Sarıyer Maslak'ta geçtiğimiz 30 Kasım 2016 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Erdal Tosun'a çarptığı iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan şoför Nihat Şaki, öğle saatlerinde cezaevi aracıyla keşif için olay yerine getirildi. Şaki'ye mahkeme heyeti ve uzman bilirkişi olarak görevlendirilen başpolis Ahmet Şengül nezaretinde keşif yaptırıldı. Ellerinin jandarma erine kelepçeli olduğu görülen Şaki, yarım saat boyunca heyete olay gününü anlattı. Polis ekipleri tarafından trafiğin durdurulması sonrasında yapılan keşfin ardından Şaki, cezaevi aracına götürüldü.



KEŞİF ESNASINDA GELEN ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öte yandan, keşif yapıldığı esnada Şaki'nin annesi Gönül, ağabeyi Murat ve kız kardeşi de olay yerine geldi. Oğlunu gören anne Şaki, gözyaşlarını tutamadı. Heyetin keşif için götürdüğü oğlu Şaki'nin peşinden gelen anne Şaki, her fırsatta oğlunu görebilmeye çalıştı. Anne Gönül Şaki, "Çok üzgünüm, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu bilerek olacak bir iş değil. Bir şey diyemiyorum, çok üzgünüm. Ben yetim annesiyim, benim 4 tane yetimim var. Allah biliyor başka da kimsem yok. Yavrumu bir an önce görmek istiyorum" dedi.



"DUYAN BİR SES VARSA BİZLERE DE YARDIM EDİN"

Şaki'nin ağabeyi Murat Şaki ise, "Öncelikle rahmetli Erdal Tosun'un ailesine başsağlığı diliyorum. Bu konuyla ilgili biz de zaten bu acıyı çok iyi yaşadığımız için kendilerini çok iyi anlıyoruz. Çünkü ben de babamı trafik kazasında kaybettim, Nihat da 1 buçuk yaşındaydı. Ölen bir daha geri gelmez, biz bunu 24 sene önce yaşadık. 24 senedir bekledik, gelse babam geri gelirdi. İstiyorum ki tanısanız bilseniz Nihat'ta gerçekten temiz bir çocuk. Hiçbir suçu olmadığı halde sabah ekmek parası için iş yerine müdürünü almaya giderken böyle talihsiz kazaya karışıyor. Buna benzer etrafta emsal kazalar da var. Ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde ölümlü trafik kazasına sebep oluyorlar ve bu kazalar sonucunda 1-2 gün yatmadan çıkıyorlar. İstiyoruz ki duyan bir ses varsa bizlere de yardım edin" diye konuştu.

(Doğan Can Cesur / İHA)