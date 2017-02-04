Erdal Beşikçioğlu neden Arda Turan'ı hedef aldığını açıkladı

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye bir röportaj veren Beşikçioğlu, sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımına açıklık getirdi.

Beşikçioğlu "Hayır" paylaşımını Arda Turan'ı etiketleyerek yapmasını ise "Sen bu ulusa mal olmuş bir futbolcusun. Bir taraf olmanın manası yok. Arda'yla sohbet etmiş, sohbetinden hoşlanmış bir adamım... Evetçi, hayırcı diye ayrışacak mıyız?" diyerek açıkladı.

Hakan Gence, Erdal Beşikçioğlu'yla yaptığı görüşmeyi kaleme aldı. İşte o röportajdan bir bölüm:

SEN BU ULUSA MAL OLMUŞ BİR FUTBOLCUSUN BİR TARAF OLMANIN MANASI YOK

Ülkenin gündeminde referandum var. Tabii bir de sanatçıların çektikleri ‘evet-hayır' videoları. Beşikçioğlu geçen hafta, referandumda evet diyeceğini açıklayan Arda Turan'ı etiketleyerek, “Evette hayır mı suçlu yoksa hayırda evet mi suçlu düşünün bunu” demişti. Paylaşımını şöyle açıklıyor:

“İdeolojik akıllara çok fazla alet olmamak gerek. Biz 70 milyonun sevdiği insanlarız. Bir taraf olmak ya da bir tarafa alet olmak doğru değil.

Twitter'da paylaştığım metin, Georg Büchner'in yazdığı, ‘Woyzeck Masalı'ndan bir alıntı. ‘Evette hayır mı suçlu yoksa hayırda evet mi suçlu düşünün bunu' diyerek aslında bu ortama bizi sürükleyen durumu bir kez daha değerlendirin' diyorum. Yani evet ve hayırlarla toplumu ayrıştırmayınız”.

“Peki neden Arda Turan'ı etiketlediniz” diye sormamak olmaz: “Sen bu ulusa mal olmuş bir futbolcusun. Bir taraf olmanın manası yok. Arda'yla sohbet etmiş, sohbetinden hoşlanmış bir adamım... Evetçi, hayırcı diye ayrışacak mıyız? Bu süreçte insanlar, siyasilerin anlattıklarını dinleyip ona inansınlar, sonra da kendilerine göre ‘evette hayır mı suçlu, hayırda evet mi suçlu', bu süreci değerlendirsinler.”