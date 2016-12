31.12.2016 16:59 Erciş'te Ulaşılabilir Belediye Dönemi

Erciş Belediyesi tarafından, vatandaşların beklenti, şikayet ve önerilerini kolayca dile getirebilmesi amacıyla 444 65 10 numaralı çağrı hattı ve beyaz masa uygulaması vatandaşlardan olumlu not aldı. Her geçen gün ilginin arttığı beyaz masa uygulamasında ilçe halkı istek, talep ve görüşlerini bu birime aktarırken, beyaz masa ise belediye bünyesindeki ilgili birime konuyu aktararak çözüm bulunmasını ve vatandaşa geri dönüş sağlayarak hizmetin götürülmesini sağlıyor. Her geçen gün daha fazla ilgi gören uygulamaya Aralık ayı içerisinde 268 başvuru gerçekleşti. Bu başvurular içinde genellikle sokak köpekleri, ulaşım güzergahı, çöp bidonları, Kentsel dönüşüm projesi ve kar temizliği gibi konulara ilişkin talepler aktarılırken, öğretmen evine toplu taşımanın sağlanması, otobüs duraklarına bayrak asılması gibi öneriler de geldi. Birime başvurduktan sonra şikayet ve talepleri çözüme kavuşturulan vatandaşlar, hayata geçirilen uygulama karşısında beyaz masayı arayarak memnuniyetlerini dile getiriyor. Cadde ve sokaklara bırakılan yeni çöp bidonları, kar temizliği, başıboş köpeklerin azalması, otobüs seferlerinin düzene girmesi ve bozuk yolların onarılması da vatandaşlar tarafından takdir dilen konuların başında geldiği bildirildi.