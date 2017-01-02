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Erciş'te İlk Çipli Nüfus Cüzdanı Kaymakam Yaşar'a Verildi
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Erciş'te İlk Çipli Nüfus Cüzdanı Kaymakam Yaşar'a Verildi

Van'ın Erciş ilçesinde çipli nüfus cüzdanı alma başvuruları başladı. İlk olarak Erciş İlçe Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar'ın yeni kimlik başvurusu kabul edilerek işlemleri yapıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde çipli nüfus cüzdanı alma başvuruları başladı. İlk olarak Erciş İlçe Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar'ın yeni kimlik başvurusu kabul edilerek işlemleri yapıldı.

Yeni nüfus cüzdanlarının verilmesi nedeniyle Erciş Nüfus Müdürlüğünde mini bir tören düzenlendi. Programda yeni nüfus cüzdanları hakkında ayrıntılı bilgi veren Erciş Nüfus Müdürü Hasan Gültakar, başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisinin kontrol edildiğini belirtti. İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istendiğini de anlatan Gültakar, "Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınıyor. On beş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartlarına basılabilecek. Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüğümüze de yapılabilecek. Kimlik kartı ile vatandaşlarımız kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları 10 yıl boyunca kullanılacak" dedi.

Açıklamanın ardından ilçede ilk çipli nüfus cüzdanı İlçe Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar'a verildi.
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