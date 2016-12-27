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Erciş Belediyesi araç filosunu büyüttü
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Erciş Belediyesi araç filosunu büyüttü

Van'ın Erciş Belediyesi, vatandaşa yeterli hizmet için aralarında çeşitli iş makinelerinin de bulunduğu 17 yeni hizmet aracını yapılan törenle hizmete aldı.

Van'ın Erciş Belediyesi, vatandaşa yeterli hizmet için aralarında çeşitli iş makinelerinin de bulunduğu 17 yeni hizmet aracını yapılan törenle hizmete aldı.

Erciş Belediyesi Makine İkmal ve Bakım Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek yeni araçların tanıtımı için tören düzenlendi. Törende konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, devlet kaynaklı teminlerle hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi. Yeni çalışma sezonu için 18 ayrı önemli proje hazırladıklarını da belirten Yaşar, söz konusu projelerin kaynak teminlerinin de yapıldığını anlatarak, "Satın aldığımız yeni araçlarımız, devletin kaynaklarıyla temin edilmiş, bir kısmına bizden önce başlanmış, bir kısmı da bizim zamanımızda alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden mahalli idarelere katkı olarak gelen paylardan edindiğimiz araçlarımızı bugün inşallah halkımızın kullanıma sunuyoruz. Mahalli idare birliklerinin asıl gayeleri vatandaşa hizmettir. Siyaset demokrasilerin temelidir, düşünceler farklı renkler demokrasilerin temelidir. Teröre bulaşmadığı sürece herkes her türlü siyasi düşünceyi ifade edebilir, siyasal örgütlenmeye gidebilir. Bu konuda kamu hizmetine sunmaya talip olabilir. Ancak, mahalli idarelerin bu konuda farklılığı var. Mahalli idareler en temel hizmet birimleridir. Mahalli idarelerle göreve geldikten sonra siyasi düşünceniz, fikriniz bir tarafta kalır. Yapacağınız bir şey vardır, eğer bir belediye, mahalli idaresiyseniz, vatandaşın çöpünü toplamak, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, karla mücadele etmek, yol yapmaktır. Bizler de 11 Eylül 2016'dan bu yana bu düsturla çalışıyoruz. Kamu hizmetinin kamudan temin ettiğimiz devlet hazinesinden temin ettiğimiz kaynaklarla hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Erciş için Allah'ın izniyle 2017 yılı, 2016 yılından her açıdan çok çok daha güzel bir yıl olacaktır. Ben bütün hemşehrilerimizin, bütün vatandaşlarımızın ve bütün çalışma arkadaşlarımızın bu bilinçte olmasını bekliyorum. Erciş için çok güzel projeler hazırladık. 18 yeni projemiz şu anda kaynaklarıyla tedarik edilmek suretiyle hazır. Allah kısmet ederse bu kar kış mevsimi biter bitmez, mart ayı ile beraber Erciş'imizi inşallah bir şantiyeye çevireceğiz. Her türlü siyasi duygu düşünceden uzak bir şekilde sadece ve sadece Erciş halkının yıllardır beklediği hizmeti bizler de kendilerine sunmaya çalışacağız. Erciş'in eksiklerini, sıkıntılarını biliyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Allah'ın izniyle bu kadroyla Erciş'e hak ettiği bütün hizmetleri sunacağız. Bugün burada Erciş halkının hizmetine kazandırdığımız araçların hayırlı uğurlu olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma bu dönem karla mücadele de gösterdikleri fedakarca çalışmalardan ötürü de teşekkür ediyorum. Erciş halkı her şeyin en güzeline layıktır" dedi.

Konuşmanın ardından, araç tanıtım töreninin kurdelesi katılımcılar tarafından dualar eşliğinde kesildi. Tören sonrası satın alınan 7 adet damperli kamyon, 1 adet paletli ekskavatör, loder yükleyici, greyder, hidromek, silindir, 2 adet kamyonet, 2 adet ticari araç ve 1 adet pick-up aracının da aralarında olduğu ve maliyeti 6 milyon 50 bin TL'yi bulan yeni araçlar konvoy halinde halka tanıtılmak üzere ilçe merkezinde şehir turuna çıktı.

Yapılan törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Albay Murat Yalbır, Erciş Belediye Başkan yardımcıları Cuma Şahin ve Nejdet Kahraman, İlçe Emniyet Müdürü Murad Hoş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, İlçe Müftü Vekili Fuat Baran, kamu kurum ve daire amirleri, belediye personeli ile çok sayıda davetli katıldı.
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