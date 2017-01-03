03.01.2017 13:27 Ercik: 'Allah milletimize bir daha böyle günleri ve acıları yaşatmasın'

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 'Allah milletimize bir daha böyle günleri ve acıları yaşatmasın. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin' dedi. AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "Allah milletimize bir daha böyle günleri ve acıları yaşatmasın. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.



Ercik, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, 3 Ocak Mersin'in kurtuluşunun hem siyasal hemde tarihi bir zafer olduğunu ifade ederek, "Başta Türk milleti olmak üzere, Mersin halkı için bağımsızlığı ifade eden oldukça önemli ve özel bir gün olan bu tarih, Mersin'in, Fransız işgalinden kurtuluşu, bir başka deyişle Mersin'in yeniden doğuşudur. Mersin'i düşman işgalinden kurtararak bize bağımsızlığımızı kazandıran, yeniden dirilişe ön ayak olan atalarımıza çok şeyler borçluyuz. Onlar canları ve kanları pahasına bu vatanı savundular ve bizlere güzel bir gelecek kurmak için varlarını yoklarını ortaya koydular. Allah milletimize bir daha böyle günleri ve acıları yaşatmasın, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" ifade etti.



Türk milletinin görevinin ataların miras bıraktığı bu kıymetli toprakları korumak, kollamak ve bu şehre kalıcı eserler bırakmak olduğunu kaydeden Ercik, şunları kaydetti:



"Bu bilinçle çalışacağız ve Mersin'imizi Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kentleri arasına sokacağız. Bizden sonraki nesle daha iyi, daha güzel bir Mersin bırakmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Mersin'imizin Fransız işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutluyoruz. Öncelikle düşmana karşı koyarak bizlere bu cennet vatanı bağışlayan şehitlerimizi, gazilerimizi ve isimsiz kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum."

