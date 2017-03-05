Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Erbakan'ı anlamak...'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Erbakan'ı anlamak...'

Erbakan Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Erbakan, 'Erbakan'ı anlamak, kurtuluşun batıya yönelmekte değil, kurtuluşun Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliğinin kurulmasında olmasını bilmektir' dedi.

Erbakan Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan'ı anlamak, kurtuluşun batıya yönelmekte değil, kurtuluşun Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliğinin kurulmasında olmasını bilmektir" dedi.
Erbakan Vakfı tarafından Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için Abdi İpekçi Spor Salonunda anma etkinliği düzenlendi. "Aldanmayan, aldatmayan merhum Erbakan Hocamızı Anma ve Anlama" adıyla düzenlenen programda konuşan Erbakan Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan'ı anlamak, kurtuluşun batıya yönelmekte değil, kurtuluşun Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliğinin kurulmasında olmasını bilmektir" dedi.
Merhum Erbakan'ın dünden bugüne, bugünden yarını kestirecek ferasete sahip olduğunu aktaran Fatih Erbakan, "Bu feraseti sayesinde dış güçlerin ve dünya Siyonizm'inin planlarını çok önceden kestiren ve buna göre hamle yapabilen bir liderdi. Daha 1990'larda bugün uygulanan Büyük Ortadoğu projesini bizlere anlattı. Aradan 10-15 sene geçtikten sonra dedikleri hepsi birer bire gerçek oldu. Yıllar önce terör örgütlerine asıl desteği Amerikan yönetimi ve İsrail vermektedir dedi, yerden göğe kadar haklı çıktı. 15 Temmuz gecesi bu ülkede kalkışmaya yeltenen grubu daha 20-30 yıl önceden deşifre etti. Bunlar Siyonizm'e asker yetiştiriyorlar dedi. Hepsi çıktı" diye konuştu.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da feci kaza: 2 ölü !
'Erbakan'ı anlamak...'
Düşen Suriye uçağının enkazına ulaşıldı
İstanbul'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 15 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı duyuru
Bakan Yılmaz: Alevilerin sorunu 80 milyonun sorunudur
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Hatay'da savaş uçağı düştü
Hatay'da savaş uçağı düştü
Townsend: TSK, Rakka operasyonu için çalışmaları engellememeye dikkat etsin
Townsend: TSK, Rakka operasyonu için çalışmaları engellememeye dikkat etsin
Baykal, Almanya'daki toplantıya katılmayacak
Baykal, Almanya'daki toplantıya katılmayacak
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul'da feci kaza: 2 ölü !
İstanbul'da feci kaza: 2 ölü !
'Erbakan'ı anlamak...'
'Erbakan'ı anlamak...'
Düşen Suriye uçağının enkazına ulaşıldı
Düşen Suriye uçağının enkazına ulaşıldı
İstanbul'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 15 gözaltı
İstanbul'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 15 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı duyuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı duyuru
Bakan Yılmaz: Alevilerin sorunu 80 milyonun sorunudur
Bakan Yılmaz: Alevilerin sorunu 80 milyonun sorunudur
Bakan Çavuşoğlu ilçe merkezine motosikletle geldi
Bakan Çavuşoğlu ilçe merkezine motosikletle geldi
Alex'ten duygusal paylaşım
Alex'ten duygusal paylaşım
Gömeç Kaymakamı hayatını kaybetti
Gömeç Kaymakamı hayatını kaybetti
'Hiçbir tek adam kendini 2 dönemle sınırlandırmaz'
'Hiçbir tek adam kendini 2 dönemle sınırlandırmaz'
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı
Çebi: Bütün ulusun sorumluluğu üstümüzde
Çebi: Bütün ulusun sorumluluğu üstümüzde

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English