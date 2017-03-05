Erbakan Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Erbakan, 'Erbakan'ı anlamak, kurtuluşun batıya yönelmekte değil, kurtuluşun Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliğinin kurulmasında olmasını bilmektir' dedi.

Erbakan Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan'ı anlamak, kurtuluşun batıya yönelmekte değil, kurtuluşun Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliğinin kurulmasında olmasını bilmektir" dedi.

Erbakan Vakfı tarafından Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için Abdi İpekçi Spor Salonunda anma etkinliği düzenlendi. "Aldanmayan, aldatmayan merhum Erbakan Hocamızı Anma ve Anlama" adıyla düzenlenen programda konuşan Erbakan Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan'ı anlamak, kurtuluşun batıya yönelmekte değil, kurtuluşun Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliğinin kurulmasında olmasını bilmektir" dedi.

Merhum Erbakan'ın dünden bugüne, bugünden yarını kestirecek ferasete sahip olduğunu aktaran Fatih Erbakan, "Bu feraseti sayesinde dış güçlerin ve dünya Siyonizm'inin planlarını çok önceden kestiren ve buna göre hamle yapabilen bir liderdi. Daha 1990'larda bugün uygulanan Büyük Ortadoğu projesini bizlere anlattı. Aradan 10-15 sene geçtikten sonra dedikleri hepsi birer bire gerçek oldu. Yıllar önce terör örgütlerine asıl desteği Amerikan yönetimi ve İsrail vermektedir dedi, yerden göğe kadar haklı çıktı. 15 Temmuz gecesi bu ülkede kalkışmaya yeltenen grubu daha 20-30 yıl önceden deşifre etti. Bunlar Siyonizm'e asker yetiştiriyorlar dedi. Hepsi çıktı" diye konuştu.

