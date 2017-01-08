08.01.2017 17:54 Erbaa Gençlik Merkezi, 102. yılında Sarıkamış şehitlerini andı

Erbaa Gençlik Merkezi, 102. yılında Sarıkamış şehitlerini andı. Erbaa Gençlik Merkezi, 102. yılında Sarıkamış şehitlerini andı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak" sloganı ile tüm Türkiye'de eş zamanlı düzenlemiş olduğu "102. Yılında Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü" Erbaa'da yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Erbaa İlçe Stadyumu önünden başlayan yürüyüş Erbaa Şehitliği'nde yapılan program ile son buldu. Yağmur, kar demeden fedakar ecdadını unutmayan vefakar gençler 7'den 70'e bugün kar altında şehit düşen ecdadı için yürüdü. Erbaa Şehitliği'nde Kur'an tilaveti ile başlayan programda Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sayın Rayif Ünal günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaparak gençlerin ecdadına olan vefa borcuna vurgu yaptı. Şehitlerin kabrine karanfil bırakılmasının ardından tüm şehitler için dualar edildi. Erbaa Şehitliği'nde düzenlenen anma programı çorba ikramı ile son buldu.

