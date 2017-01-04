04.01.2017 14:57 Erbaa Belediyesi 600 ağaç dikti

Erbaa Belediyesi tarafından Gazi Bulvarı'na 600 ağaç dikildi. Erbaa Belediyesi tarafından Gazi Bulvarı'na 600 ağaç dikildi.



Erbaa Belediyesi tarafından geçen yıl Gazi Bulvarı'nda alt yapı ve üst yapı düzenleme çalışması başlatılmış, çalışmalar kapsamında bulvarda bulunan 200 çam ağacı kaldırılmıştı. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün daha önce dikilen 400 ağaca ek olarak 200 ağaç daha dikildi. Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, belediye meclis salonunda muhtarlarla düzenlediği toplantının ardından muhtarlarla beraber Gazi Bulvarı'na giderek törene katıldı. Tema Vakfı gönüllüsü çocukların da katılımıyla ıhlamur, akça ağaç ve alev ağaçlarının Gazi Bulvarı'na dikimi gerçekleştirildi.



Daha yeşil bir Erbaa için çalıştıklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım "Gazi Bulvarı'nda alt yapı, üst yapı ve ışıklandırma çalışmalarından sonra son aşama ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmasıydı. Çalışmamız bu ağaç dikme programıyla bitmiş olacak. Böylelikle Gazi Bulvarı tam anlamıyla vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Burada ömrünü doldurmuş ağaçları kaldırmış yerlerine yeni ağaçların dikileceğini söylemiştik. Bugün bu sözümüzü gerçekleştiriyoruz. Buraya ıhlamur ağacı dikiyoruz, akça ağaç dikiyoruz, alev ağacı dikiyoruz. Kaldırımların sağına, soluna ve orta refüje dikeceğimiz yaklaşık 200 ağaçla beraber Erbaa daha yeşil bir Erbaa, Gazi Bulvarı daha yeşil bir Gazi Bulvarı olacak. Burada bugün Tema Vakfımız var. Burada muhtarlar dernek başkanımız ve muhtarlarımız var. İnşallah gençler, çocuklar büyürken bu ağaçlar da büyüyecek. Yeşili koruyor, yeşili seviyor, daha yeşil bir Erbaa için çalışıyoruz" diye konuştu.

