14.01.2017 11:13 EPDK'dan serbest tüketicilere özel bilgilendirme portalı

Serbest tüketiciler, ne kadar elektrik tükettiklerini kontrol edebilecek, tedarikçisini denetleyebilecek. Serbest tüketiciler, ne kadar elektrik tükettiklerini kontrol edebilecek, tedarikçisini denetleyebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2017 yılı için serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovat saat olarak belirledi. EPDK'dan yapılan açıklamaya göre bu durum aylık ortalama 82 TL ve üzeri fatura ödeyen abonenin serbest tüketici niteliği kazanması anlamına geliyor. Yapılan hesaplamalar ile 8.4 milyon abone ise serbest tüketici olma ve elektrik tedarikçisini seçme hakkına sahip konumda.

EPDK, web sayfasında yaptığı söz konusu düzenleme ile serbest tüketiciler için özel bir bölüm hazırladı. EPDK'dan yapılan açıklamada serbest tüketici olan ve abonelik sözleşmesi imzalamaya hak kazanan vatandaşlar için EPDK'nın internet sayfasına girmeden sözleşme imzalamamaları uyarısında bulunuldu. Bu uyarıya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Abonelik sözleşmesi imzalayacak vatandaşlarımızın tedarikçisini seçmeden önce, tedarikçisinin EPDK'dan lisans almış bir şirket olup olmadığını kurumumuzun web sayfasından kontrol etmesi, küçük indirimler için büyük ve uzun vadeli taahhütlerin altına girmemesi, hak ve yükümlülüklerini çok iyi öğrenmesi büyük önem taşıyor. (Örneğin önceki sözleşme süresi bitmeyen bir abonenin sözleşmesi süresi dolmadan fesih yoluna gitmesi ve yeni serbest tüketici sözleşmesi imzalaması ceza gerektiriyor)"



SERBEST TÜKETİCİLER ÖZEL BİLGİLENDİRME PORTALI İLE TEDARİKÇİSİNİ DENETLEYEBİLECEK

EPDK, serbest tüketicilerin imzaladıkları sözleşme sonrası mağduriyet yaşamaması için de özel bir portal oluşturdu. Serbest tüketiciler bu portal üzerinden ne kadar elektrik tükettiklerini kontrol edebilecek ve tedarikçisini bu portal üzerinden denetleyebilecekler.

Serbest tüketiciler, bu portal üzerinden, elektrik tüketim değerlerini, sayaç okuma tarihlerini, tedarikçilerine ilişkin bilgileri, halihazırda tedarikçi seçme hakkının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgiyi ve diğer ilgili bilgileri görüntüleyebilecekler.

Serbest tüketici, söz konusu portala ise https://tys-portal.epias.com.tr/tys-web/public/ internet adresinden e-Devlet şifresi ile erişim sağlayabilecek. Ayrıca serbest tüketiciler portala e-Devlet üzerinden; e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza veya şahsî internet bankacılığı bilgileri ile de erişebilecek.

(Benan Özben/İHA)

