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EPDK'dan bir ilk, doğalgaz ihalesi TL üzerinden yapıldı
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EPDK'dan bir ilk, doğalgaz ihalesi TL üzerinden yapıldı

EPDK, Türk Lirası ile ilk ihalesini gerçekleştirdi. İhalede en düşük teklifi kilovatsaat başına 4,460 kuruş ile Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ. verdi.

EPDK, Türk Lirası ile ilk ihalesini gerçekleştirdi. İhalede en düşük teklifi kilovatsaat başına 4,460 kuruş ile Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ. verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenen ve ilk defa Türk lirası cinsinden yapılan ihalede Aksa Doğal Gaz Dağıtım AŞ , Fernas İnşaat AŞ , Akmercan Turizm, Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım ile Alöz Mühendislik Nak. İnş. Pet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti teklif verdi. En düşük 3 teklifi veren ise Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ, Fernas İnşaat AŞ ve Alöz Mühendislik Nak. İnş. Pet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. oldu.

En düşük teklifi kilovatsaat başına 4,460 kuruş ile Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ verdi

Temsilcilerin Açık eksiltmeye davet edilmesinin ardından 22 tur süren ihalede Fernas İnşaat AŞ kilovatsaat başına 4,465, Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ ise 4,460 kuruş en düşük teklifi sundu. Açık eksiltmenin 23'üncü turunda Fernas İnşaat AŞ temsilcisi ihaleden çekildiklerini bildirdi. İhalede en düşük teklifi kilovatsaat başına 4,460 kuruş ile Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ verdi.

"TL olarak bizim ilk ihalemiz"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gerçekleştirilen ihaleye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın dolar yerine Türk Lirası kullanmasına yönelik çağrısından sonra TL olarak, bizim ilk ihalemiz. Biz 13-14 senedir doğalgaz ile ilgili ihaleleri sürdürmekteyiz ve bunu döviz üzerinden yapmaktaydık. Ancak bu çağrıyı ülkemizin geleceği açısından dikkate aldık."

Teminat mektuplarına TL düzenlemesi

Yılmaz, Tunceli ili dağıtım lisansı ihalesinin de 28 Aralık Çarşamba günü yapılacağını kaydederek, aynı zamanda doğalgaz dağıtım şirketlerinden alınan teminat mektuplarının da Türk lirası cinsinden alınmaya başlanacağını söyledi. Yılmaz, daha önceki ihalelerden kalan 137 milyon dolarlık bir teminat bedelinin de şirketlere iade edileceğinin altını çizerek, bundan sonraki süreçte teminat mektuplarında 1 dolar karşılığı olarak, 1 lira alınacağını duyurdu.

Arslan: "Ülkemizdeki döviz dalgalanmasının önüne geçme açısından çok önemliydi"

Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk lirası çağrısının kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bizim tahsil edeceğimiz paraların döviz bazlı olması daha garanti bir durum ama ülkemizdeki döviz dalgalanmasının önüne geçme açısından çok önemliydi. Bunun karşılığında da bizden Türk lirası cinsinden teminat mektubu alınması bizi mutlu etti. Bundan sonra birçok ihale açısından da kalıcı olacağı inancındayım" ifadelerine yer verdi.
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