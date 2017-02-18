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Aydın Can Çiçek

Enosis krizinin ardından

Üç kıt'aya birden hükmetmiş bir ulusun torunları, tehdidi sinek vızıltısı olarak görme alışkanlığını edinmiştir, dersek yanlış söylemiş olmayız herhalde. Tarihi itaatle dolu bir ülkenin evlatları daha uysaldır. İngilizler ve Fransızlar Anadoluyu hacamat ettikten sonra çekilirken, burnumuzun dibinde çözülmesi epey zaman alacak meseleyi bile bile bıraktıklarını düşünmüşümdür hep. Yunan, komşusunun hacizli mallarına fiyat biçen ihaleci gibi davranırken, kendi başını da ağrıtacak bir meseleye dahil olduğunu düşünemezdi elbette.

Yunan kim? Bütün Avrupa'ya medeniyetiyle şekil verdiğini düşündüğü için ayrıcalıklı olmayı hak ettiğini sanan uçarı. Avrupa nasıl bakıyor Yunan'a? Eski Yunan'ın bilgeliğinden eser miktarda toz dahi taşımayan, şımarık bir mirasyedi olarak görüyor. Sırtlarında taşıdıkları bir kambur, şekilsiz bir et yığını! İdare etmelerindeki maksat, 1- Geçmişin hatırı 2- Burunlarının dibindeki gelenekçi İslam ülkesiyle önlerine set olması.

Yunan'ın Avrupa için önemi haşarılıklarının kabulü değil yani. Çok sevmezler aslında Yunan'ı. Almanlar için tembeller zümresi, İngilizler için modası geçmiş üç-beş mimariden ibaretler. Türk - Yunan barışı Avrupa'nın umurunda olamaz yani. Yunan'ın şımarıklığı,Türk'ün tehditlere pabuç bırakmaz yanı ve tehdit sahibini sopayla olmasa dahi sözcüklerle dövme alışkanlığı, Avrupa'nın tek dayanağı.
Eğer Avrupalı politikacılara sadece doğruları söyleten bir sıvı enjekte etseydik, tam da barış görüşmeleri sırasında, '' Birbirinizi yemeye devam edin '' deyivereceklerdir. Zaten birbirlerini yesinler diye kuruldu bütün sahne.

Rumlar Yunanistan'a, Kıbrıs Türklerinin Türkiye'ye olan bağlılığından daha sadık. Rum tarafında, '' Ben yarı Yunanlıyım '' demek övünülecek bir şey mesela. Kafamızı kuma gömmezsek, çoğu Kıbrıs Türkü utanır Türklükten. Başlarındaki uğursuzluğu hep onlardan bilirler. İlla ki bir ulusa aidiyet besleyeceksek, İngiliz olmayı tercih ederiz deme potansiyelleri çok yüksek. Kıbrıslı Rumların elinin güçlü olmasının en büyük nedeni de bu.

Rumlar kapıyı çarparak masadan ayrılmışmış! Kıbrıs Türk kesiminin karizma fukarası Başkanı öyle diyor. O kapı aciz göründüğünüz için vurulmuş olabilir mi sayın Başkan?

Uzun lafın kısası, ne Yunanistan öğütür egosunu, ne Türkiye. Kıbrıs müzakereleri dedikleri şey de hayali bir kaş göz yarma törenidir zaten. Avrupa gayet iyi bilir ki, ikisi garantör, ikisi ülkecik olan bu dörtlünün aynı hizada buluşması epey zordur. Buluşmaya kalksalar dahi bozmak için ellerinden geleni artlarına koymazlar. Müzakereler bir başka bahara kaldı demenin iyimser bir izahı demek oluyor bu. Fakat iki ulus da şunu bilmeliler ki, artık sıkıldı insanlar. Sadece iki piyonla oynanan bir satranç tahtasına döndü arena. Kimsenin ne şah ne de mat diyecek mecali kalmadı. Umarım iki ulus aklı selim davranmayı bilir ve bu husumeti bitirerek Avrupayı ters köşeye yatırır.

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