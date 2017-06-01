Enkazda incelemeler sürüyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Beldesinde yüksek gerilim hattına takılarak düşen Cougar tipi helikopterin enkazında inceleme çalışmaları devam ediyor.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Beldesinde yüksek gerilim hattına takılarak düşen Cougar tipi helikopterin enkazında inceleme çalışmaları devam ediyor. Şenoba beldesinde düşen Cougar tipi askeri helikopterin enkazında uzman ekiplerce inceleme yapılıyor. Enkazın bulunduğu Hezil Çayı mevkisine gelen jandarmaya bağlı olay yeri inceleme ekipleri, enkaz ve çevresinde çalışma yürütüyor. Olayda 13 asker şehit olmuştu. (Melih Yiğit / İHA)
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