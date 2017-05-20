Enkaz kaldırma çalışmalarında patlayıcı bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bulunan el yapımı patlayıcı, kontrollü bir şekilde imha edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bulunan el yapımı patlayıcı, kontrollü bir şekilde imha edildi. Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi'nde devam eden enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, Şahin ile Tunç sokaklarının kesiştiği noktada, 7 adet piknik tüpü ile hazırlanmış kablo irtibatlı el yapımı patlayıcı bulundu. Bunun üzerine bomba imha uzmanlarına haber verildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen bomba imha uzmanları, çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra patlayıcıyı kontrollü olarak imha etti.
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