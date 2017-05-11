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Eniştesinin aracını kundakladı
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Eniştesinin aracını kundakladı

Karabük'te bir kişi boşanma aşamasında oldukları eşinin abisine ait park halindeki aracı sabaha karşı benzin dökerek yaktı. Sabah karşı meydana gelen kundaklama olayı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te bir kişi boşanma aşamasında oldukları eşinin abisine ait park halindeki aracı sabaha karşı benzin dökerek yaktı. Sabah karşı meydana gelen kundaklama olayı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay sabah saat 05.00 sıralarında Yeşil Mahalle Hilal Tepe caddesi Kader sitesi önünde meydana geldi.
İddiaya göre Musa Ceylan isimli şahıs, eşine şiddet uyguladığından dolayı evden uzaklaştırma cezası alarak eşi tarafından boşanma davası açıldı. Yaşadıklarını hazmedemeyen Ceylan, önceki gece sabaha karşı eşinin abisi Murat Aybakır'ın yaşadığı apartmanın önüne gelerek aracına benzin dökerek ateşe verdi. Yaşanan o anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Biranda alev topuna aracın yandığını sabah namazından dönen bir vatandaşın görmesi üzerine apartman sakinleri aracı söndürmek için seferber oldu. Otomobil sahibi Aybakır ve apartman sakinlerinin yangın tüpleri ile müdahale ettiği alevleri söndürmek başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü.
Ablasının boşanma aşamasındaki kocası tarafından aracı benzin dökülerek kundaklanan Murat Aybakır, daha öncede aracının iki kez lastiklerinin kesildiğini ve enişteleri tarafından tehdit edildiklerini söyledi.
Aybakır, " Aracımın lastiklerini kesen kişinin Musa Ceylan olduğunu beyan etsem de ispatlayamadık. Sonrada bu olaylardan dolayı binaya güvenlik kamerası taktırdım. İki gün öncede ablamın ikamet ettiği eve ablam olmadığı sırada çilingir ile kapıyı açtırarak zorla eve girerek polis tarafından yakalanmıştı. İki sonrada sabaha karşı gelip aracımı yakarak ateşe verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Artık hayati tehlikemizin olduğunu düşünüyorum. Tehdit edildiğimizden hem bana hem de ablama koruma kararı çıktı" dedi.
(Yasin Erdem - Alpaslan Çelik/İHA)

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