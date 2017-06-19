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Enis Berberoğlu'nun tutukluğuna itiraz reddedildi
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Enis Berberoğlu'nun tutukluğuna itiraz reddedildi

MİT Tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması davasında 25 yıl hapse çarptırılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MİT Tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması davasında 25 yıl hapse çarptırılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu MİT Tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması davasının 14 Haziran 2017 tarihli karar duruşmasına 25 yıl hapse çarptırılmış ve tutuklanmıştı. Berberoğlu'nun avukatları, 15 Haziran 2017'de hükmü veren İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunmuş, mahkeme kararını yerinde görerek itirazı yasa gereği bir üst mahkeme olan İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.
İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi itiraz üzerindeki incelemesini bugün tamamladı. Mahkeme verilen hapis cezasının süresini gerekçe göstererek itirazı reddetti ve Berberoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olayın geçmişi
İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Berberoğlu'nun "Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçunu işlediğini sabit görerek, kasta dayalı kusurunun yoğunluğu güttüğü amaç ve saik nazara alınarak müebbet hapis cezası vermişti. Mahkeme, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususları sanık lehine takdiri hafifletici sebepler kabul ederek müebbet hapsi 25 yıla düşürmüştü. Dosya içeriğindeki HTS kayıtları, baz bilgileri, Can Dündar'ın kitabında geçen beyanları dolayısıyla Berberoğlu'nun atılı suçu işlediğini sabit gören mahkeme, cezanın haddi itibariyle kaçacağı ve saklanacağı hususunda somut emarelerin bulunması gerekçesiyle tutuklanmasına hükmetmişti.
(Başak Akbulut / İHA)

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