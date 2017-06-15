Enis Berberoğlu'nun avukatlarından itiraz

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması davasında tutuklanan Enis Berberoğlu'nun avukatları tutuklama kararının kaldırılması için karara itiraz etti.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması davasında tutuklanan Enis Berberoğlu'nun avukatları tutuklama kararının kaldırılması için karara itiraz etti.

Berberoğlu'nun avukatları kararın bozulması için ayrıca istinaf mahkemesine de başvurdu.

