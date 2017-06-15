Enis Berberoğlu'na ret

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmasının ardından avukatlarının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. İtiraz bir üst mahkeme İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmasının ardından avukatlarının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. İtiraz bir üst mahkeme İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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