Enis Berberoğlu'na 25 yıl: Tutuklandı !

MİT tırları davasında Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi.
MİT tırları davasında Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi. MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nu, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Enis Berberoğlu tutuklandı.
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