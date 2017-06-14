MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmasına karar verilen CHP'li Enis Berberoğlu, Maltepe Cezaevine konuldu.

MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmasına karar verilen CHP'li Enis Berberoğlu, Maltepe Cezaevine konuldu.

MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada 25 yıl hapse çarptırılan CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinden polis eşliğinde çıkarılan Berberoğlu, Maltepe Cezaevine getirildi. Berberoğlu, güvenlik gerekçesiyle arka kapıdan cezaevine alınırken bir grup partili ve CHP'li vekiller de cezaevi önünde geldi.

Tutuklama kararına tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, yarın saat 11.00'da Maçka Parkı'nda bir Enes Berberoğlu serbest bırakılıncaya kadar nöbet tutacaklarını belirtti.

