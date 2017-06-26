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Enis Berberoğlu ile ilgili iddiaya sert tepki
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Enis Berberoğlu ile ilgili iddiaya sert tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için tutuklanmasından 1 gün önce Maltepe Cezaevi'nde hazırlık yapıldığı iddiasını çok sert dille yalanladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için tutuklanmasından 1 gün önce Maltepe Cezaevi'nde hazırlık yapıldığı iddiasını çok sert dille yalanladı.
Bakan Bozdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu bugün 'Maltepe Cezaevi'nde hazırlık yapılıyor' diyor, 'ne kadar ceza alınacağı belli Maltepe Cezaevi'nde ona göre hazırlık yapılıyor' diyor. Güya Enis Berberoğlu hakkındaki ceza için çıkmadan cezanın ne olacağının bilindiğini ifade ediyor. Bakın buradan çok net ifade ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Yalan söylüyor ama yalanı söylerken de yüzü kızarmıyor. Böyle bir şey yok, böyle bir şeyin olması da mümkün değil. Bu açık bir yalan, daha da ötesi açık bir iftiradır. Vatandaşı tahrik etmek için yapılan bir iftiradır. Berberoğlu hakkındaki mahkeme kararından kamuoyunun sonradan haberi olduğu gibi Adalet Bakanlığının ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün haberi oldu. Birisi ceza alırken veya cezası ile birlikte tutuklandıktan sonra nereye konacağına Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü karar verir. Sayın Berberoğlu'nun nereye konulacağına, hakkında çıkan karardan sonra karar verilmiştir. Türkiye cezaevlerinde olmayan şeyleri varmış gibi göstermek ana muhalefet liderine yakışmaz. Ben buradan kendisine kendi diliyle sesleniyorum. Bu iftirayı ispat edemezsen o zaman 'namus ve şerefli bir adamım' diyerek toplumun içinde gezme. Sen İspat et, biz o zaman gereğini yapalım. Sayın Berberoğlu Maltepe olduğu gibi Silivri'ye de konulabilirdi, milletvekili olduğu için Ankara'ya da gönderilebilirdi. Bu yalandan öte bir iftiradır" dedi.

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