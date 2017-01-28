Engin Cezzar yaşamını yitirdi

Engin Cezzar hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Engin Cezzar'ın ölüm nedeni açıklanmadı. Yaşamını yitiren ünlü oyuncu 2011 yılında felç geçirmişti.

ENGİN CEZZAR KİMDİR?

Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan ve yöneten Cezzar, 1935 yılında İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'de başlayan tiyatro ilgisi üzerine, ABD'de Yale Drama School'da ve Actors Studio'da eğitim alarak tiyatro sanatçısı oldu.

Hamlet rolü ile İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladı. Daha sonra kurdukları Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu ile yıllarca oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, “Kaldırım Serçesi” adlı filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlendi.

ENGİZ CEZZAR EŞİ GÜLRİZ SURURİ'NİN YAZDIĞI OPERETİ YÖNETMİŞTİ

Eşi Gülriz Sururi'nin yazdığı “Ayşe Opereti”ni yönetti. 2011 yılında felç geçiren Engin Cezzar, yatağa bağlı olarak yaşıyordu. Geçen yıl Hürriyet gazetesine konuşan Gülriz Sururi, Cezar'ın hastalığını, “Afazi. Kalbiyle ilgili bir ilaç alıyordu, bir kan inceltici. Kimseye bir şey söylemeden 15 gün bırakmış ilacı. Ve tabii ne oldu? Beynine pıhtı attı. Böyle bir şey yok, yazıyor her yerde, '15 gün içmezsen, yüzde 90 felç olursun!' diye. Oldu…” sözleriyle anlatmıştı.